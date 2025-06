Gimnasia de Jujuy presentó oficialmente a sus tres nuevos refuerzos

Mercado. Un ex Gimnasia de Jujuy a un paso de dejar primera para jugar en Patronato

Estos son los elegidos de Gimnasia de Jujuy

Varela es defensor y llega desde Patronato de Entre Ríos con un contrato que lo liga al club hasta diciembre del 2026. “Mi expectativa y sensaciones son muy buenas. La verdad que me encontré con un club y con un grupo muy unido, muy humano”, indicó.

“Desde que llegué acá me han hecho sentir de maravilla. Hay una calidad humana que no asombra porque ya me la habían comentado. Pero la verdad que estoy muy contento de llegar a la provincia y al club”, dijo el defensor.

El marcador central de gran altura dijo que “me caracteriza mi profesionalismo, mi pasión y mi entrega completamente a donde me toca estar”, y dijo sobre el liderazgo del equipo en la zona que “es un desafío grande sostenerse”.

“Los muchachos lo vienen haciendo de maravilla. Pero creo que lo más difícil no es llegar, sino sostenerse”, y destacó que “pelearemos por eso, iremos partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, a dar lo mejor de todos”.

Otro de los nombres nuevos que llega para sumar minutos es el atacante Gustavo Fernández que viene proveniente de Deportivo Riestra, donde fue dirigido por Módolo, y que quedó ligado al club hasta diciembre del 2026.

El otro delantero que se suma al equipo es Maximiliano Casa, que viene de jugar por San Martín de San Juan, tiene 32 años y arregló su vínculo hasta diciembre del 2026. “Matías me llamó y me entusiasmó muchísimo”, dijo sobre su llegada.

Sobre Gimnasia, subrayó que “es un equipo que está muy bien, es un grupo que está muy bien, hay un gran vestuario y eso es lo que más me entusiasma”, dijo el extremo. “Me gusta jugar por ambas bandas, pero vengo a aportar donde me necesiten”.

“Vengo a un grupo muy competitivo, muy unido y que tiene ganas de seguir compitiendo”, y dijo que la Primera Nacional es un torneo “muy duro y muy parejo”, y dijo que hay que seguir haciendo fuerte en el 23 de Agosto.