El jugador de Gimnasia de Jujuy que suena como refuerzo de Quilmes

Se terminó la Primera Nacional , salvo para Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn que deben jugar el partido de vuelta para ver quien asciende a primera, y Gimnasia de Jujuy piensa en la temporada 2026 con plantel renovado.

Mercado. Las posibles bajas en Gimnasia de Jujuy: quiénes serían los primeros en dejar el club

Tras la asunción de Hernán Pellerano como entrenador , los nombres que se quedarían y los que emigrarían, comenzaron a sonar en las últimas horas. Y la danza de refuerzos no es solo en el Lobo, sino también en otros equipos.

Un futbolista que todavía pertenece a Gimnasia es pretendido por Quilmes . Se trata de Santiago Camacho , que dialogó en el programa de El Sabor del Deporte de Radio FMQ , y admitió que la propuesta del equipo de Buenos Aires existe.

Santiago Camacho Santiago Camacho en Gimnasia de Jujuy

El mediocampista finaliza su préstamo en diciembre con el club jujeño y debe volver a Estudiantes de Buenos Aires, que es el dueño de su pase. Camacho tendría también otras posibilidades en otros clubes de la categoría.

Quién es Santiago Camacho

Camacho nació en Buenos Aires el 25 de enero de 1997. Llegó a San Lorenzo procedente del club González Catán. Firmó su primer contrato profesional en 2016, y en septiembre de 2017 fue cedido a Independiente Rivadavia.

En el 2021 arribó a Estudiantes y en el 2022, fue a préstamo a Deportes Temuco de la Primera B chilena, donde permaneció dos temporadas, hasta que en el 2024 llegó a Colegiales, que por entonces jugaba en la Primera B.

El volante y su llegada a Gimnasia de Jujuy

Camacho llegó al Lobo en enero del 2025 de la mano de Matías Módolo. Con características de armador y generador de juego, logró continuidad hasta que una lesión lo apartó de los partidos finales del torneo que finalizó, alternando buenas actuaciones con otras no tan convincentes. Su gol más importante fue ante Central Norte, victoria por 1 a 0.