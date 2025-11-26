El jugador
de Gimnasia de Jujuy que suena como refuerzo de Quilmes
Se terminó la Primera Nacional, salvo para Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn que deben jugar el partido de vuelta para ver quien asciende a primera, y Gimnasia de Jujuy piensa en la temporada 2026 con plantel renovado.
Un futbolista que todavía pertenece a Gimnasia es pretendido por Quilmes. Se trata de Santiago Camacho, que dialogó en el programa de El Sabor del Deporte de Radio FMQ, y admitió que la propuesta del equipo de Buenos Aires existe.
El mediocampista finaliza su préstamo en diciembre con el club jujeño y debe volver a Estudiantes de Buenos Aires, que es el dueño de su pase. Camacho tendría también otras posibilidades en otros clubes de la categoría.
Quién es Santiago Camacho
Camacho nació en Buenos Aires el 25 de enero de 1997. Llegó a San Lorenzo procedente del club González Catán. Firmó su primer contrato profesional en 2016, y en septiembre de 2017 fue cedido a Independiente Rivadavia.
En el 2021 arribó a Estudiantes y en el 2022, fue a préstamo a Deportes Temuco de la Primera B chilena, donde permaneció dos temporadas, hasta que en el 2024 llegó a Colegiales, que por entonces jugaba en la Primera B.