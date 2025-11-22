Inteligencia Artificial: cómo crear un personaje en ChatGPT y Gemini

La Inteligencia Artificial sigue siendo un boom entre los usuarios ya que se pueden generar imágenes en ChatGPT y Gemini para crear un personaje. El paso a paso de cómo hacerlo de forma simple.

Atención. Caída masiva de internet: cuál es la falla que afecta a aplicaciones y sitios web

Tecnología. Caída masiva de internet: qué es Cloudflare y por qué fallan las aplicaciones

El paso 1 es definir el personaje desde cero por descripción e indicarle que querés “crear un personaje” que se llame “nombre” y luego relatás de forma detallada el aspecto físico y su vestimenta.

La IA te hará preguntas simples como el estilo a utilizar, y debés responder como prefieras. Luego te aparecerá una imagen, y podés pedirle que haga cambios si querés para el diseño.

Luego, en el paso 2, hay que describir aspecto , estilo, vestimenta y actitudes. Tenés que agregar detalles como género, edad aparente, vestuario, peinado, rasgos distintivos, estilo gráfico (realista, dibujo a mano, estilo cómic).

El paso 3 es confirmar que querés fijar ese aspecto para futuras imágenes y después se empieza a generar las diversas escenas como: “dibujá a X sentada en su escritorio con computadora, iluminada por la pantalla, estilo cómic” o “ahora hacela en una reunión virtual con un equipo internacional, misma X”.

A partir de ahí, hay que crear el personaje a partir de una foto. Los pasos a seguir son: subir una foto de referencia, pedile a la IA que la “reimagine” como personaje único e igual que antes, pedí que “fije” ese personaje para futuras imágenes.

image

El último paso es generar distintas escenas ya que puede variar con el escenario, la acción, la ambientación, pero manteniendo al personaje tal cual lo definiste.

Cómo es la versión gratuita de ChatGPT solo para profesores

No solo los estudiantes están siendo favorecidos por OpenAI, ya que ChatGPT está habilitando una versión exclusivamente para profesores y de forma gratuita hasta junio de 2027.

ChatGPT para profesores está diseñado tanto para educadores como para líderes escolares. Los profesores disponen de un espacio de trabajo seguro para adaptar materiales a sus aulas, aprovechar más el tiempo de preparación, colaborar con sus compañeros y familiarizarse usando la IA en sus propios términos.

Los líderes escolares y distritales pueden reunir a sus profesores y personal escolar en una sola cuenta con los mismos programas de privacidad, seguridad y cumplimiento educativos que protegen los datos de los estudiantes.

ChatGPT para profesores reúne las herramientas más útiles de ChatGPT —como mensajes ilimitados con GPT-5.1 Auto, búsqueda, subidas de archivos, conectores y generación de imágenes— a un espacio de trabajo donde los profesores pueden trabajar de forma segura con materiales del aula e información de los estudiantes, colaborar con colegas y aprender de otros docentes.