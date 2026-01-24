sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 09:24
Cocina.

Las 3 mejores recetas con choclo para aprovechar su buen precio en verano

Tarta, empanadas y pastel de choclo, las tres recetas clásicas e imperdibles para que te pongas la 10 y hagas este fin de semana de verano jujeño

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Tres recetas con choclo imperdibles para este verano

Tres recetas con choclo imperdibles para este verano

El choclo es un alimento muy completo ya que contiene muchas vitaminas y minerales. Cada 100 gramos aporta unas 106 calorías.

Al momento de elegirlos hay que detenerse en el color de la chala. La misma debe ser verde al igual que la barba. Una vez pelados, los granos deben tener apariencia firme, sin golpes ni colores oscuros.

En Jujuy tenemos la ventaja que somos productores y los choclos llegan frescos, tanto desde las Yungas y Valles como desde la Quebrada, con sus característicos sabores, y es posibles encontrarlos en los mercados y las ferias, con mucha suerte, llegan inclusive los mismos productores a vender a la capital jujeña. Si bien los precios pueden variar según sea el origen y la cantidad, el precio parte en promedio desde los $5000 la docena, por lo que su ingesta además de brindarnos nutrientes necesarios, también ayuda a nuestra economía familiar.

Es importante destacar que el choclo se conserva muy bien en el freezer sin la chala, sin lavar (para que no absorban agua), entero o trozado, por lo que también lo podemos aprovechar cuando ya no se su estación, pero por lo pronto aprovechemos de este manjar fresco con todas sus propiedades

A continuación, te compartimos para que te pongas la 10 y hagas este finde, tres recetas clásicas e imperdibles.

Receta de Tarta de choclo

Salvadora, económica y nutritiva, es una de las más elegidas en la cocina argentina.

tarta de choclo

Ficha

  • Porciones: 8
  • Tiempo de preparación: 12 minutos
  • Tiempo de cocción: 30 minutos
  • Calorías: 378

La tarta de choclo es una buena opción para resolver un almuerzo o cena de forma simple. La masa es muy crocante y arenosa. Se puede saborizar con especias o hierbas. Si se querés un relleno más firme, se pueden sumar 2 huevos.

Ingredientes para la masa

  • 2 tazas de harina 0000
  • 1/2 taza de aceite
  • 1/2 taza de leche
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 huevo

Ingredientes para el relleno

  • 2 cebollas
  • 400 gr. de choclo en grano
  • 4 cucharadas de crema de leche o queso crema
  • 1 cucharada de almidón de maíz
  • Queso en hebras, opcional, para la cubierta
  • Sal y pimienta, a gusto

Preparación

Paso 1

Para la masa. Mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa. Forrar una tartera, pinchar la base y laterales.

Paso 2

Para el relleno, en una sartén grande y olla saltear la cebolla cortada en cubitos con un poco de aceite hasta que se pongan traslúcidas. Agregar los granos de choclo previamente hervidos, mezclar bien y cocinar unos minutos.

Paso 3

Agregar la crema de leche y el almidón de maíz, cocinar un minuto y retirar del fuego. Dejar entibiar.

Paso 4

Rellenar la tartera, y si se desea, rallar queso para la cubierta.

Paso 5

Hornear a 180°/200 hasta que la masa y el relleno estén dorados.

Tips

Añadir una pizca de nuez moscada y pimienta blanca al relleno para obtener un sabor más profundo y aromático.

Receta de Empanadas de choclo

Con su sabor entre dulzón y salado, es una opción deliciosa y diferente dentro del mundo de las empanadas. Las empanadas de choclo son ideales para preparar en verano o principios de otoño cuando los choclos están en temporada y su sabor es bien dulce.

empas de choclo

FICHA

  • Porciones: 24
  • Tiempo de preparación: 20 minutos
  • Tiempo de cocción: 20 minutos
  • Calorías: 454

Ingredientes

  • 12 choclos
  • 1 cebolla blanca grande
  • 1 pimiento verde
  • 100 g de queso fontina o muzzarella
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta, a gusto

Ingredientes para la masa

  • 600 g de harina
  • 18 g de sal
  • 240 cc de agua
  • 110 g de manteca blanda
  • 50 g de grasa de pella, grasa vacuna o de cerdo
  • Cantidad necesaria de almidón de maíz

Preparación

Paso 1

Para la masa, poner en un bowl la harina y la sal. Agregar el agua, la manteca y la grasa derretida. Amasar hasta obtener una masa firme. Tapar con un repasador y dejar descansar la masa. Luego estirarla bien fina. Espolvorear con abundante almidón y doblarla varias veces. Aplastar, cubrir y dejar descansar. Estirar nuevamente hasta lograr el grosor deseado. Cortar los discos.

Paso 2

Para el relleno, desgranar la mitad de los choclos y rallar el resto. Picar la cebolla y el pimiento en brunoise (cubos chicos). Rallar el queso fontina o muzzarella.

Paso 3

Calentar a fuego mínimo el aceite en una olla. Rehogar la cebolla y el pimiento hasta que la primera esté transparente.

Paso 4

Añadir el choclo rallado y en grano. Mantener la cocción unos minutos a fuego bajo. Condimentar con sal y pimienta. Apagar el fuego.

Paso 5

Con el relleno caliente, agregar el queso rallado o en cubos.

Paso 6

Formar las empanadas y llevar al horno fuerte hasta que estén doradas.

Tips

  1. Añadir una pizca de nuez moscada o comino al relleno para darle un toque de sabor extra.
  2. Pintar las empanadas con un poco de aceite de oliva antes de hornear para darles un acabado dorado y brillante.

Receta de Pastel de choclo

Una preparación emblemática de nuestra tierra norteña, donde el maíz es protagonista. Tradición, dulzor y sabor reunidos en un solo plato.

pastel

FICHA

  • Porciones: 6
  • Tiempo de preparación: 20 minutos
  • Tiempo de cocción: 1h
  • Calorías: 610

Este pastel de choclo forma parte del recetario tradicional del norte argentino y de la cocina andina. El choclo fresco se transforma en una crema espesa y perfumada que envuelve el relleno, ya sea con carne o en su versión sin ella, donde el maíz se expresa en toda su pureza. Es un plato ligado a la tierra, a la temporada de cosecha y a las mesas compartidas, donde cada familia aporta su versión y su memoria culinaria.

Ingredientes

  • 24 choclos
  • 2 cebollas
  • 2 tomates medianos
  • 1 morrón
  • Sal y pimienta, a gusto

Ingredientes para la versión con carne

  • 1/2 kilo de carne picada magra
  • 2 huevos
  • 3 huevos duros
  • 30 g de manteca
  • Nuez moscada
  • Orégano, a gusto
  • Sal y pimienta, a gusto

Preparación

Paso 1

Rallar los choclos. Picar la cebolla bien chiquita y dorar con un poquito de aceite.

Paso 2

Cortar los tomates pelados en trozos y agregarlos a la preparación.

Paso 3

Cocinar bien el morrón y cortarlo. Agregar el choclo rallado y condimentado. Mientras se sigue cocinando todo junto a fuego lento, revolver la preparación constantemente hasta que esté cocida.

Paso 4

Para la opción con carne. Cortar las 2 cebollas en juliana y cocinar en una sartén con aceite y manteca. Cuando estén cocidas, agregar la carne y cocinarla sazonando a gusto con orégano, nuez moscada, sal y pimienta.

Paso 5

Enmantecar una fuente para horno y colocar la humita, y arriba el relleno de carne con los huevos duros cortados en gajos. Por último, colocar el huevo duro restante y terminar con una capa de humita.

Paso 6

Cocinar en horno medio hasta que se dore.

Tips

  1. Añadir un poco de queso rallado sobre la capa superior de humita antes de hornear para un sabor más rico y una textura crujiente.
  2. Dejar reposar 15 minutos antes de servir para que tome cuerpo.

