Las 3 mejores recetas con choclo para aprovechar su buen precio en verano

El choclo es un alimento muy completo ya que contiene muchas vitaminas y minerales. Cada 100 gramos aporta unas 106 calorías.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Tarta, empanadas y pastel de choclo, las tres recetas clásicas e imperdibles para que te pongas la 10 y hagas este fin de semana de verano jujeño
El choclo es un alimento muy completo ya que contiene muchas vitaminas y minerales. Cada 100 gramos aporta unas 106 calorías.
Al momento de elegirlos hay que detenerse en el color de la chala. La misma debe ser verde al igual que la barba. Una vez pelados, los granos deben tener apariencia firme, sin golpes ni colores oscuros.
En Jujuy tenemos la ventaja que somos productores y los choclos llegan frescos, tanto desde las Yungas y Valles como desde la Quebrada, con sus característicos sabores, y es posibles encontrarlos en los mercados y las ferias, con mucha suerte, llegan inclusive los mismos productores a vender a la capital jujeña. Si bien los precios pueden variar según sea el origen y la cantidad, el precio parte en promedio desde los $5000 la docena, por lo que su ingesta además de brindarnos nutrientes necesarios, también ayuda a nuestra economía familiar.
Es importante destacar que el choclo se conserva muy bien en el freezer sin la chala, sin lavar (para que no absorban agua), entero o trozado, por lo que también lo podemos aprovechar cuando ya no se su estación, pero por lo pronto aprovechemos de este manjar fresco con todas sus propiedades
A continuación, te compartimos para que te pongas la 10 y hagas este finde, tres recetas clásicas e imperdibles.
Salvadora, económica y nutritiva, es una de las más elegidas en la cocina argentina.
Ficha
La tarta de choclo es una buena opción para resolver un almuerzo o cena de forma simple. La masa es muy crocante y arenosa. Se puede saborizar con especias o hierbas. Si se querés un relleno más firme, se pueden sumar 2 huevos.
Ingredientes para la masa
Ingredientes para el relleno
Preparación
Paso 1
Para la masa. Mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa. Forrar una tartera, pinchar la base y laterales.
Paso 2
Para el relleno, en una sartén grande y olla saltear la cebolla cortada en cubitos con un poco de aceite hasta que se pongan traslúcidas. Agregar los granos de choclo previamente hervidos, mezclar bien y cocinar unos minutos.
Paso 3
Agregar la crema de leche y el almidón de maíz, cocinar un minuto y retirar del fuego. Dejar entibiar.
Paso 4
Rellenar la tartera, y si se desea, rallar queso para la cubierta.
Paso 5
Hornear a 180°/200 hasta que la masa y el relleno estén dorados.
Tips
Añadir una pizca de nuez moscada y pimienta blanca al relleno para obtener un sabor más profundo y aromático.
Con su sabor entre dulzón y salado, es una opción deliciosa y diferente dentro del mundo de las empanadas. Las empanadas de choclo son ideales para preparar en verano o principios de otoño cuando los choclos están en temporada y su sabor es bien dulce.
FICHA
Ingredientes
Ingredientes para la masa
Preparación
Paso 1
Para la masa, poner en un bowl la harina y la sal. Agregar el agua, la manteca y la grasa derretida. Amasar hasta obtener una masa firme. Tapar con un repasador y dejar descansar la masa. Luego estirarla bien fina. Espolvorear con abundante almidón y doblarla varias veces. Aplastar, cubrir y dejar descansar. Estirar nuevamente hasta lograr el grosor deseado. Cortar los discos.
Paso 2
Para el relleno, desgranar la mitad de los choclos y rallar el resto. Picar la cebolla y el pimiento en brunoise (cubos chicos). Rallar el queso fontina o muzzarella.
Paso 3
Calentar a fuego mínimo el aceite en una olla. Rehogar la cebolla y el pimiento hasta que la primera esté transparente.
Paso 4
Añadir el choclo rallado y en grano. Mantener la cocción unos minutos a fuego bajo. Condimentar con sal y pimienta. Apagar el fuego.
Paso 5
Con el relleno caliente, agregar el queso rallado o en cubos.
Paso 6
Formar las empanadas y llevar al horno fuerte hasta que estén doradas.
Tips
Una preparación emblemática de nuestra tierra norteña, donde el maíz es protagonista. Tradición, dulzor y sabor reunidos en un solo plato.
FICHA
Este pastel de choclo forma parte del recetario tradicional del norte argentino y de la cocina andina. El choclo fresco se transforma en una crema espesa y perfumada que envuelve el relleno, ya sea con carne o en su versión sin ella, donde el maíz se expresa en toda su pureza. Es un plato ligado a la tierra, a la temporada de cosecha y a las mesas compartidas, donde cada familia aporta su versión y su memoria culinaria.
Ingredientes
Ingredientes para la versión con carne
Preparación
Paso 1
Rallar los choclos. Picar la cebolla bien chiquita y dorar con un poquito de aceite.
Paso 2
Cortar los tomates pelados en trozos y agregarlos a la preparación.
Paso 3
Cocinar bien el morrón y cortarlo. Agregar el choclo rallado y condimentado. Mientras se sigue cocinando todo junto a fuego lento, revolver la preparación constantemente hasta que esté cocida.
Paso 4
Para la opción con carne. Cortar las 2 cebollas en juliana y cocinar en una sartén con aceite y manteca. Cuando estén cocidas, agregar la carne y cocinarla sazonando a gusto con orégano, nuez moscada, sal y pimienta.
Paso 5
Enmantecar una fuente para horno y colocar la humita, y arriba el relleno de carne con los huevos duros cortados en gajos. Por último, colocar el huevo duro restante y terminar con una capa de humita.
Paso 6
Cocinar en horno medio hasta que se dore.
Tips
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.