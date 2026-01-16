viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 11:42
¡Que rico!

La receta para hacer llajua picante para empanadas

Paso a paso, la receta para preparar llajua picante para empanadas, una salsa clásica del norte argentino y andino, ideal para sumar intensidad y frescura.

Por  Ramiro Menacho
En reuniones familiares, peñas o celebraciones populares, la llajua ocupa un lugar central como complemento de las empanadas. Su textura rústica y su aroma característico la convierten en una aliada clave para quienes buscan potenciar el relleno sin tapar el sabor principal.

A diferencia de otras salsas más elaboradas, la llajua mantiene un perfil directo, con el ají como protagonista. Cada familia ajusta la receta según su costumbre y tolerancia al picante.

Qué es la llajua y por qué acompaña a las empanadas

La llajua es una salsa picante de origen andino que se consume en el noroeste argentino, Bolivia y Perú. En Jujuy, se utiliza como acompañamiento y no como parte del relleno, lo que permite regular el picor en cada bocado.

Su base se compone de ají picante, tomate y condimentos simples. En el caso de las empanadas, la llajua aporta humedad, frescura y un contraste ideal con carnes jugosas y masas crocantes.

El uso del ají locoto o ají criollo marca la identidad de la salsa. Según la variedad elegida, el picante puede resultar suave o intenso, siempre con un sabor marcado.

Ingredientes básicos para preparar llajua picante

Para preparar una llajua tradicional para empanadas se necesitan pocos ingredientes, fáciles de conseguir en ferias y mercados del norte:

  • Ají picante fresco, preferentemente locoto
  • Tomate maduro
  • Cebolla o cebolla de verdeo
  • Sal
  • Agua, en pequeña cantidad

Algunas variantes suman ajo o unas gotas de limón, aunque la receta más clásica mantiene una composición sencilla.

La frescura de los ingredientes resulta clave para lograr una salsa equilibrada, con buen color y aroma.

Paso a paso de la preparación tradicional

  1. El primer paso consiste en lavar bien el ají y el tomate. Luego se cortan en trozos medianos para facilitar el triturado. La cebolla se pica de forma gruesa.
  2. Todos los ingredientes se colocan en un mortero o en una licuadora. Se agrega sal a gusto y una pequeña cantidad de agua, solo para ayudar a integrar la mezcla.
  3. La textura final debe ser espesa, sin llegar a ser líquida. En la tradición andina, la llajua se pisa a mano para conservar una consistencia rústica, aunque también se acepta el uso de licuadora.

Llajua
Llajua.

Llajua.

Cómo ajustar el nivel de picante

El picante de la llajua depende principalmente del tipo y la cantidad de ají. Para una versión más suave, se puede reducir la cantidad o retirar semillas y nervaduras del ají.

Quienes prefieren una salsa intensa utilizan ají entero y en mayor proporción. El tomate ayuda a equilibrar el picor y aporta frescura.

Otra forma de regular la intensidad es agregar más tomate o unas gotas de agua, sin alterar la base de la receta.

Recomendaciones para acompañar empanadas

La llajua se sirve fresca y en pequeñas cantidades. Se recomienda colocarla en un recipiente aparte para que cada persona dosifique según su gusto.

Para empanadas de carne cortada a cuchillo, la llajua realza el sabor sin tapar el relleno. En empanadas de pollo o carne suave, aporta un contraste marcado.

Conservar la llajua en frío permite mantener su sabor por más tiempo, aunque lo ideal es consumirla el mismo día para aprovechar su frescura y aroma característico.

