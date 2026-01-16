La receta para hacer llajua picante para empanadas

En reuniones familiares, peñas o celebraciones populares, la llajua ocupa un lugar central como complemento de las empanadas. Su textura rústica y su aroma característico la convierten en una aliada clave para quienes buscan potenciar el relleno sin tapar el sabor principal.
A diferencia de otras salsas más elaboradas, la llajua mantiene un perfil directo, con el ají como protagonista. Cada familia ajusta la receta según su costumbre y tolerancia al picante.
Qué es la llajua y por qué acompaña a las empanadas
La llajua es una salsa picante de origen andino que se consume en el noroeste argentino, Bolivia y Perú. En Jujuy, se utiliza como acompañamiento y no como parte del relleno, lo que permite regular el picor en cada bocado.
Su base se compone de ají picante, tomate y condimentos simples. En el caso de las empanadas, la llajua aporta humedad, frescura y un contraste ideal con carnes jugosas y masas crocantes.
El uso del ají locoto o ají criollo marca la identidad de la salsa. Según la variedad elegida, el picante puede resultar suave o intenso, siempre con un sabor marcado.
Ingredientes básicos para preparar llajua picante
Para preparar una llajua tradicional para empanadas se necesitan pocos ingredientes, fáciles de conseguir en ferias y mercados del norte:
Ají picante fresco, preferentemente locoto
Tomate maduro
Cebolla o cebolla de verdeo
Sal
Agua, en pequeña cantidad
Algunas variantes suman ajo o unas gotas de limón, aunque la receta más clásica mantiene una composición sencilla.
La frescura de los ingredientes resulta clave para lograr una salsa equilibrada, con buen color y aroma.
Paso a paso de la preparación tradicional
El primer paso consiste en lavar bien el ají y el tomate. Luego se cortan en trozos medianos para facilitar el triturado. La cebolla se pica de forma gruesa.
Todos los ingredientes se colocan en un mortero o en una licuadora. Se agrega sal a gusto y una pequeña cantidad de agua, solo para ayudar a integrar la mezcla.
La textura final debe ser espesa, sin llegar a ser líquida. En la tradición andina, la llajua se pisa a mano para conservar una consistencia rústica, aunque también se acepta el uso de licuadora.
Cómo ajustar el nivel de picante
El picante de la llajua depende principalmente del tipo y la cantidad de ají. Para una versión más suave, se puede reducir la cantidad o retirar semillas y nervaduras del ají.
Quienes prefieren una salsa intensa utilizan ají entero y en mayor proporción. El tomate ayuda a equilibrar el picor y aporta frescura.
Otra forma de regular la intensidad es agregar más tomate o unas gotas de agua, sin alterar la base de la receta.
Recomendaciones para acompañar empanadas
La llajua se sirve fresca y en pequeñas cantidades. Se recomienda colocarla en un recipiente aparte para que cada persona dosifique según su gusto.
Para empanadas de carne cortada a cuchillo, la llajua realza el sabor sin tapar el relleno. En empanadas de pollo o carne suave, aporta un contraste marcado.
Conservar la llajua en frío permite mantener su sabor por más tiempo, aunque lo ideal es consumirla el mismo día para aprovechar su frescura y aroma característico.