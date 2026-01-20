Receta de flan salado con tomates secos y parmesano: un aperitivo que sorprende en la mesa

Receta de flan salado con tomates secos y parmesano.

La combinación del carácter intenso de los tomates deshidratados con la nota marcada del queso parmesano da como resultado un flan salado que conquista por su cremosidad y un perfume tentador. Es una receta que realza cualquier picada o entrada, ideal para destacarse tanto en encuentros familiares como en comidas más formales.

Estos flanes tienen sus raíces en la tradición gastronómica mediterránea, donde el uso de tomates secos y quesos estacionados es habitual. Por lo general, se presentan junto a hojas verdes frescas o como acompañamiento de carnes blancas. Para completarlos, nada mejor que un vino blanco seco servido bien frío.

Flanes de tomates secos y queso Parmesano. Receta de flan de tomates secos y queso parmesano Este flan salado de tomates secos y parmesano se presenta como una elaboración cercana a un soufflé y se prepara en porciones individuales. La base surge de combinar huevos batidos con crema, a la que se suman tomates deshidratados picados y queso parmesano rallado.

Luego, la mezcla se lleva a cocción a baño María, logrando una consistencia tierna, untuosa y con un perfume bien marcado.

Una mezcla intensa con un textura suave y un aroma irresistible para lucirse en reuniones especiales. Tiempo de preparación Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos Ingredientes 4 huevos

200 ml de nata para cocinar

60 g de tomates secos en aceite (bien escurridos)

80 g de queso parmesano rallado

1 cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Manteca para engrasar los moldes Una receta sorprendente e ideal para conquistar desde el aperitivo. Cómo hacer flanes de tomates secos y queso parmesano, paso a paso Encendé el horno y llevalo a 170 °C , mientras ponés a calentar agua para luego armar el baño María .

y llevalo a , mientras ponés a calentar agua para luego armar el . Prepará los recipientes individuales untándolos con manteca ; podés usar moldes de cerámica o flaneras metálicas .

untándolos con ; podés usar o . Cortá los tomates secos en cubitos chicos y retirales el excedente de aceite con papel absorbente.

en y retirales el con papel absorbente. En un recipiente amplio, mezclá los huevos con la crema , la sal , la pimienta y el orégano hasta lograr una preparación pareja .

con la , la , la y el hasta lograr una . Sumá el parmesano rallado junto con los tomates picados e integrá todo.

junto con los e integrá todo. Por último, repartí la mezcla en los moldes, sin completarlos del todo: alcanzá aproximadamente tres cuartas partes de su volumen. Esta receta lleva tomates secos y parmesano. Acomodá los moldes dentro de una fuente profunda y agregá agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad de su altura .

y agregá hasta cubrir aproximadamente la . Llevá al horno y cociná a baño María durante unos 30 minutos , hasta que la preparación esté firme pero conserve una consistencia cremosa .

durante unos , hasta que la preparación esté pero conserve una . Retirá y dejá reposar brevemente antes de desmoldar; ayudate pasando un cuchillo por los bordes para que se desprendan con facilidad.

antes de desmoldar; ayudate pasando un para que se desprendan con facilidad. Podés presentarlos tibios o ya fríos. Tip importante: controlá el tiempo de cocción para que no se pasen, ya que un exceso de horno los vuelve secos.

