viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 17:24
Cocina.

Receta saludable: gelatina de té verde y yogur griego para empezar el día

Una opción rápida y cremosa que combina antioxidantes y probióticos, ideal para cuidar la digestión sin aumentar las calorías. El paso a paso.

Redacción de TodoJujuy
Gelatina de té verde y yogur griego.

El té verde se reconoce por su abundancia de antioxidantes, compuestos que contribuyen a frenar el envejecimiento de las células y a reducir procesos inflamatorios. Por su parte, el yogur griego aporta proteínas de calidad y probióticos que favorecen el equilibrio de la flora intestinal. Por todo eso, esta receta resulta fundamental sobre todo para los días de calor.

Receta de Gelatina de Té Verde.

Esta gelatina destaca por ser baja en calorías, ofrecer un impulso de energía natural y resultar ideal para quienes buscan un postre ligero, nutritivo y rápido de elaborar. Su sabor es delicado, con un toque herbal y refrescante que la hace muy agradable al paladar.

Receta de gelatina de té verde y yogur griego

Tiempo de preparación

  • 10 minutos para mezclar los ingredientes
  • 5 minutos para hidratar y disolver la grenetina
  • 2 horas de refrigeración para cuajar
Ingredientes

  • 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa y sin azúcar)
  • 1 taza de té verde concentrado (preparado con 2 bolsitas o 2 cucharaditas de té en 1 taza de agua caliente)
  • ½ taza de agua fría
  • 3 a 4 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
  • 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
  • 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional, para aroma y frescura)
  • Frutas frescas en cubos para decorar (opcional, ej: kiwi, fresa, arándano)
  • Cómo hacer gelatina de té verde y yogur griego, paso a paso
  • Remoja la grenetina en 1/3 de taza de agua fría durante unos 5 minutos para que se hidrate.
  • Prepara el té verde concentrado y deja que se enfríe un poco hasta que esté tibio.
  • En un bol amplio, combina el yogur griego, el té ya templado, la miel o endulzante de tu preferencia y la ralladura de limón. Mezcla hasta lograr una preparación uniforme.
  • Calienta la grenetina hidratada en el microondas o a baño María, evitando que llegue a hervir, hasta que se disuelva por completo.
  • Incorpora la grenetina líquida a la mezcla anterior y remueve bien hasta que quede homogénea.
  • Distribuye la preparación en moldes individuales o en un recipiente grande y refrigera por al menos 2 horas, hasta que adquiera consistencia firme.
  • Antes de servir, desmolda y decora con fruta fresca al gusto.

