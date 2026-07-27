Jujuy y Salta cuestionan una resolución que preocupa a productores bananeros

Los gobernadores de Jujuy , Carlos Sadir , y de Salta, Gustavo Sáenz , manifestaron su preocupación por la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que derogó una serie de normativas vinculadas al control sanitario de la producción agropecuaria.

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Ambos mandatarios coincidieron en que la medida podría afectar a la producción bananera del noroeste argentino, al flexibilizar controles que, según sostienen, protegían a las zonas productivas frente al ingreso de plagas y enfermedades.

A través de sus redes sociales, el gobernador jujeño señaló que la situación genera preocupación entre los productores de la provincia y del NOA.

"Me preocupa la situación de los productores bananeros de Jujuy y del NOA tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a nuestras zonas productivas. No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y arraigo" , expresó Carlos Sadir.

Sadir remarcó que detrás de la actividad bananera existen familias que durante años sostuvieron la producción con esfuerzo e inversiones.

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Además, advirtió sobre los riesgos que podría implicar. "La falta de controles adecuados puede exponer a nuestra producción a enfermedades devastadoras y poner en riesgo décadas de trabajo", afirmó.

En ese sentido, indicó que el Gobierno de Jujuy apoya el pedido de los productores para que la Nación revise la resolución. "Acompañamos el pedido de los productores de revisar la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y se garantice la protección sanitaria de las zonas productoras", sostuvo.

Finalmente, aseguró que la provincia continuará respaldando al sector. "Desde Jujuy vamos a seguir defendiendo a quienes producen, generan empleo y sostienen el crecimiento de nuestra provincia", concluyó.





Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Sáenz alertó sobre el riesgo de enfermedades

Por su parte, el gobernador salteño Gustavo Sáenz habló con Clarín cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la producción bananera del norte argentino.

El mandatario explicó que la derogación de las normas permitiría el ingreso de bananas provenientes de países donde existen enfermedades que requieren estrictos controles fitosanitarios.

"Eso es una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario", afirmó.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Sáenz recordó que en Salta existen alrededor de 3.000 hectáreas dedicadas al cultivo de bananas y señaló que la principal preocupación es la posible llegada de la sigatoka, una enfermedad provocada por un hongo que afecta a los bananos y plátanos.

"Si entra la sigatoka se pone en riesgo la tierra, se convierte en improductiva durante más de 30 años", advirtió.

Asimismo, reclamó que el Gobierno nacional consulte a las provincias antes de adoptar decisiones que impactan sobre las economías regionales.

"Hay que defender a los productores y a la tierra", sostuvo, al tiempo que calificó la medida como "una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene la producción".

Qué establece la Resolución 114/2026

La Resolución 114/2026, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, derogó ocho normativas vinculadas a distintas actividades agropecuarias, al considerar que habían quedado obsoletas o que ya habían cumplido el objetivo para el que fueron dictadas.

Sin embargo, productores bananeros y autoridades provinciales sostienen que la eliminación de esas disposiciones reduce herramientas de control sanitario y solicitaron que la medida sea revisada para preservar la producción en las provincias del NOA.