La historia de Polina Kudryashova, la rusa que se enamoró de Jujuy

Polina Kudryashova dejó Rusia hace 12 años y comenzó una nueva vida en la Argentina. Estuvo casada con un argentino, tiene dos hijas y pasó gran parte de ese tiempo en Buenos Aires, aunque nunca terminó de sentirse cómoda.

Redes sociales. Es viral: una joven rusa vino a Argentina y mostró el ruido que más terror le causa

Después de conocer otros lugares del país y viajar a Brasil, decidió darle una última oportunidad a la Argentina. Sin haber visitado antes la provincia, compró un pasaje y llegó a Jujuy, donde encontró una forma de vida que la sorprendió .

Durante varios años, Polina vivió en Buenos Aires. Sin embargo, aseguró que nunca logró sentirse plenamente tranquila y que en distintos momentos pensó en abandonar el país. “Yo llegué a Argentina en 2012 . Viví muchísimos años en Buenos Aires, pero nunca me sentí bien, no me sentí ni cómoda ni tranquila”, relató.

En medio de esa búsqueda viajó a Brasil, donde se sintió a gusto, aunque tuvo que regresar para resolver cuestiones personales. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada. “Cuando estuve ahí, como no quería volver, lloraba y dije: ‘No, tengo que ir de vuelta’. Y pensé: ‘Cualquier cosa me voy a Jujuy’. Nunca había estado en Jujuy”, recordó.

Su único acercamiento previo al norte argentino había sido un recorrido turístico por Salta y Purmamarca. Poco después de regresar a Buenos Aires, compró el pasaje que terminaría modificando sus planes. “Me sentía muy incómoda y a los dos meses me compré un pasaje a Jujuy. Dije: ‘Bueno, es lo último. Si no funciona, ya está, no tengo más fe’. Salí del avión y lo primero que hice fue comprar unas botas y un poncho”, contó.

La cercanía de los jujeños

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue el trato recibido desde su llegada. Polina destacó la predisposición de las personas para ayudarla y la sensación de cercanía que encontró en la provincia. “Jujuy es muy distinto. Acá enseguida la gente te da mucha atención, están muy cerca y sentís esa cercanía. Cualquier cosa que preguntás, realmente te ayudan”, expresó.

También resaltó la tranquilidad que percibe en comparación con su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires. “La gente está muy atenta. Hay mucho cariño, mucha atención y mucha humildad. Me siento muy tranquila acá, muy segura comparando con Buenos Aires. Es otra cosa”, afirmó.

Esa primera impresión se transformó rápidamente en una conexión más profunda con el lugar. “Cuando llegué me sentí muy feliz, muy llena. No podía creer que en Argentina pudiera sentir esto. Era algo que me faltaba un montón”, reconoció.

“Es como el corazón de Argentina”

Polina no descarta establecerse definitivamente en la provincia. Según explicó, la cultura andina y la forma de relacionarse de los jujeños fueron determinantes para sentirse identificada. “A mí me encantaría vivir en Jujuy. Llegué y dije: ‘Es para mí’. Para mí es como el corazón de Argentina”, sostuvo.

Polina Kudryashova, la rusa que se enamoró de Jujuy

La terapeuta valoró especialmente la conservación de las tradiciones, la identidad de los pueblos y una manera de vincularse que considera más cercana a sus propias costumbres. “Acá quedó algo muy antiguo, muy cultural. Son más humildes, más tranquilos, más humanos, más cariñosos y más cercanos”, describió.

Al mismo tiempo, encontró algunas similitudes con la cultura rusa, principalmente en el respeto por el espacio personal. “Los jujeños tienen cierta distancia que a mí, como rusa, me gusta. Están siempre un poquito tímidos y no son invasivos”, explicó.

Los lugares que conoció en Jujuy

Desde su llegada recorrió distintos puntos de la Quebrada y de los Valles. Entre sus lugares preferidos mencionó Tilcara, Purmamarca, Yala y Lozano. “Me encanta mucho Tilcara. Purmamarca también es muy linda, pero es más turística. Todavía tengo un montón para recorrer”, señaló.

Polina estuvo alojada en Yala y actualmente permanece en Lozano, una localidad cercana a San Salvador de Jujuy que también la cautivó por su paisaje y tranquilidad.

Polina Kudryashova, la rusa que se enamoró de Jujuy

El trabajo y la vida de Polina Kudryashova en Argentina

Actualmente trabaja de manera online como terapeuta y coach profesional. Sus pacientes son principalmente rusos, por lo que realiza las sesiones mediante videollamadas. “Soy terapeuta, trabajo online y mis clientes son rusos. Los atiendo por Zoom”, contó.

Además, continúa formándose a distancia y cursa una segunda carrera vinculada al psicoanálisis en una universidad de Rusia. Su experiencia en Jujuy también comenzó a compartirla en redes sociales. En Instagram se la puede encontrar como PolinaKudri, donde publica parte de sus recorridos y reflexiones sobre la vida en la provincia.