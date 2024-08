Es viral: una joven rusa vino a Argentina y mostró el ruido que más terror le causa

Una joven rusa , residente en Argentina , expresó en TikTok su preocupación por un sonido extraño que le causa temor . Ella sostiene que, incluso después de un año viviendo en el país, no logra adaptarse al ruido del chatarrero . En el video , que ha superado las 20.000 vistas y recibido muchos "me gusta" , aparece Juliya Maksi sentada en su casa mientras se escucha claramente la voz del recolector de chatarra .

Estos servicios móviles no son una novedad en Argentina . De hecho, son una parte integral de la vida urbana en el país. Al igual que el afilador , estos ruidos evocan nostalgia en los argentinos cuando escuchan sonidos parecidos en otros lugares. Son manifestaciones sonoras que han estado presentes en las calles durante décadas y que para los residentes locales son una parte del folklore urbano .

Estos servicios móviles no son una novedad en Argentina. De hecho, son una parte integral de la vida urbana en el país. Al igual que el afilador, estos ruidos evocan nostalgia en los argentinos cuando escuchan sonidos parecidos en otros lugares. Son manifestaciones sonoras que han estado presentes en las calles durante décadas y que para los residentes locales son una parte del folklore urbano. “Solo escucho ‘compro todo’”.

Para Juliya, oriunda de Rusia, estos sonidos resultan chocantes y perturbadores.

El impacto cultural y las características únicas de los ruidos urbanos en Argentina parecen haber resultado ser un desafío más grande de lo esperado para la joven inmigrante. “Creo que eso no es cómodo. Incluso si quisiera vender algo, no tendría tiempo de salir corriendo mientras ellos conducen”.

La repercusión en redes sociales

La publicación en TikTok provocó una avalancha de comentarios de usuarios argentinos que comprendieron su situación y le brindaron información adicional sobre la cultura de estos servicios móviles. Sin embargo, Juliya confiesa que aún experimenta miedo cada vez que escucha los altavoces anunciando la compra de chatarra.

El video de Juliya ilustra claramente cómo los conflictos culturales pueden surgir de formas sorprendentes y cómo aspectos cotidianos, como los ruidos urbanos, pueden tener un impacto considerable en aquellos que vienen de diferentes culturas.

“Yo cuando era chiquita, mi vieja me decía que compraban nenes que no dormían la siesta jajaja”, “Bueno, en Palermo no escuché, pero cuando vivía en otro barrio gritaban: pan casero”, “Tranquila Juli que nosotros tampoco entendemos lo que dice, deducimos por conocimiento”, “Y si vienes a Colombia es peor, pero se te quitan los nervios”, dijeron algunos de los usuarios en TikTok.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.