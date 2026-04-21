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21 de abril de 2026 - 09:22
Jujuy.

Suspendieron las clases en la primaria de la escuela Normal

La suspensión de actividades en el nivel primario de la escuela Normal se debe a la falta de personal por las medidas implementadas por ATE,.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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A través de un aviso dirigido a las familias, la institución informó que los estudiantes de nivel primario de ambos turnos no asistirán a clases durante la jornada. La medida, sin embargo, no implica una suspensión general de todas las actividades del establecimiento, ya que el alcance del comunicado está limitado únicamente a este nivel.

escuela normal jujuy
Sin clases en el nivel primario de la escuela Normal

Sin clases en el nivel primario de la escuela Normal

Suspensión de actividades en el nivel primario de la escuela Normal

En el parte difundido por la dirección, la institución señaló: “Ante las medidas de fuerza la dirección de la escuela Normal Juan Ignacio Gorriti informa a las familias que los estudiantes de ambos turnos no asistirán a clases el 21/4”.

A su vez, y teniendo en cuenta las situaciones vividas en más de 70 establecimientos educativos de la provincia con las amenazas de tiroteo, al tratarse de un paro que compete al personal de maestranza, los docentes se encuentran trabajando en la nueva Resolución enviada por el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. En ese marco, avanzarán en el diseño de un proyecto de prevención ante situaciones complejas, de acuerdo con la Resolución 73621-E25.

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