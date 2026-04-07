Paro del CEDEMS en Jujuy: piden reapertura de paritarias en abril

Este martes 7 de abril se lleva adelante un paro docente en Jujuy , impulsado por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), en el marco de una jornada de protesta que incluye diversos reclamos laborales y sociales.

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La secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, encabezó una conferencia de prensa en la que explicó los motivos de la medida y manifestó el acompañamiento a otros sectores en conflicto.

Desde el sector docente, el principal reclamo apunta a la urgente apertura de paritarias. En ese sentido, Sosa señaló: “Estamos solicitando que en el mes de abril haya un nuevo ofrecimiento acorde a la canasta básica, acorde a los aumentos reinantes”.

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Además, remarcó la difícil situación que atraviesan los trabajadores de la educación: “Los docentes de la provincia de Jujuy estamos en una situación intolerante”, expresó.

Otro de los puntos centrales del conflicto es el rechazo a los descuentos salariales aplicados por el Gobierno provincial debido a la adhesión a una huelga nacional.

La dirigente gremial fue contundente al respecto: “Es un reclamo contundente al gobierno de la provincia para que devuelva el descuento de una huelga nacional convocada por todas las centrales laborales”.

Asimismo, se sumaron planteos vinculados al costo de los abonos de transporte, otro de los puntos que impacta en la economía de los docentes.

Estado de asamblea y continuidad del conflicto

Desde el gremio indicaron que continuarán en estado de asamblea y no descartan profundizar las medidas de fuerza.

“Seguimos con medidas a pesar del descuento que muchos docentes temen”, advirtió Sosa, al tiempo que reafirmó la decisión del sector de sostener el reclamo hasta obtener respuestas concretas.