Paro de controladores aéreos este martes 21 de abril: cómo afecta en Jujuy

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este martes 21 de abril un paro nacional de 24 horas con movilizaciones y protestas en aeropuertos de todo el país. La medida incluye asambleas, radios abiertas y posibles acciones en terminales aéreas, lo que podría generar complicaciones en la operatoria de vuelos.
El gremio advirtió que no descarta bloqueos en aeropuertos, especialmente en zonas de alto tránsito turístico, en el marco de un reclamo por la reapertura de paritarias y una recomposición salarial.
El paro de ATE afectará la operatoria aérea a nivel nacional durante el martes.
Demoras y reprogramaciones en vuelos en Jujuy
En la provincia de Jujuy, la medida impacta en el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán. Si bien no se confirmó la suspensión total de servicios, se registran posibles demoras y reprogramaciones en vuelos durante la jornada.
Partidas desde Jujuy con cambios
Partidas en el aeropuerto Horacio Guzmán
Partidas en el aeropuerto Horacio Guzmán
Arribos a Jujuy con cambios
Arribos a Jujuy este martes
Arribos a Jujuy este martes
Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto, a fin de evitar inconvenientes.
Reclamo por paritarias y condiciones laborales
Desde ATE indicaron que la protesta responde a la falta de avances en la negociación salarial. Además, denunciaron incumplimientos en organismos como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde aseguran que existen demoras en pagos acordados.
La secretaria adjunta del gremio, María Mercedes Cabezas, señaló que pese a los reclamos formales, no hubo convocatoria a negociar. También mencionó conflictos en otros organismos estatales, con despidos y recortes.
Alcance del paro en todo el país
La medida fue definida por el Consejo Directivo Nacional del sindicato y cuenta con la participación de delegaciones de distintas provincias. En Buenos Aires, la principal concentración se realiza en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery.
El paro tendrá una duración de 24 horas, aunque no se descarta la continuidad de acciones gremiales si no hay respuestas a los reclamos planteados.
Recomendaciones para pasajeros
Ante este escenario, se aconseja a quienes tengan vuelos programados para este martes:
- Verificar el estado de su vuelo con anticipación.
- Presentarse con mayor tiempo en el aeropuerto.
- Estar atentos a posibles cambios o reprogramaciones.
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