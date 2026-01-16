viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 15:32
El Gobierno extendió la conciliación obligatoria con controladores aéreos

La Secretaría de Trabajo prorrogó por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto con controladores aéreos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Secretaría de Trabajo resolvió extender por otros cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La prórroga rige hasta el 26 de enero a las 8 y mantiene suspendidas todas las medidas de fuerza de los controladores aéreos.

Se mantienen los vuelos sin alteraciones

La decisión fue adoptada luego de evaluar el estado de la negociación y el impacto que una interrupción del servicio de navegación aérea podría generar sobre los pasajeros y el sistema aeroportuario. De esta manera, el funcionamiento de los aeropuertos y los vuelos permanecerá sin cambios al menos hasta la fecha establecida.

En un comunicado el gremio de los controladores aéreos planteó una medida con afectación progresiva de los vuelos nacionales.
Servicio esencial y límites a los paros

La EANA brinda servicios considerados esenciales para el país y, según la normativa vigente, el sindicato no puede declarar paros de manera inmediata ni sorpresiva. Cualquier medida de fuerza debe informarse con una anticipación mínima de cinco días y no puede afectar a más del 45% de las operaciones totales.

Durante el período de conciliación obligatoria, ATEPSA tiene prohibido realizar acciones sindicales que impacten en las operaciones aéreas. Esta restricción busca evitar perjuicios a los usuarios, a los trabajadores y al sistema aeronáutico en su conjunto.

Diálogo por los controladores aéreos

El proceso conciliatorio se activó en medio de un reclamo gremial por mejoras laborales, mientras la empresa solicitó más tiempo para continuar las negociaciones. Con la prórroga, la Secretaría de Trabajo ratificó la vigencia de todas las condiciones que impiden paros, suspensiones o reducciones del servicio.

La extensión de la conciliación apunta a sostener el diálogo abierto y proteger el normal funcionamiento del sistema aéreo, especialmente en una etapa de alta demanda de vuelos. Desde EANA reiteraron su voluntad de alcanzar una solución consensuada que evite consecuencias negativas para los pasajeros y el sector en general.

