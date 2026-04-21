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21 de abril de 2026 - 09:11
Jujuy.

La Quiaca: le hicieron creer que su hermano estaba detenido y la estafaron con 500 mil pesos

Una mujer de La Quiaca cayó en el "cuento del tío" tras hacerle creer que un familiar estaba detenido y debía pagar para obtener la prisión domiciliaria.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estafas telefónicas

Una vecina de La Quiaca fue víctima de una estafa telefónica luego de que un hombre se hiciera pasar por un fiscal. Durante la comunicación, el delincuente le aseguró que su hermano se encontraba detenido y que necesitaba dinero para acceder a un supuesto beneficio de prisión domiciliaria.

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La víctima transfirió el dinero

Ante la desesperación generada por la situación, la mujer logró reunir un total de $500 mil, que transfirió en dos pagos tal como le indicaron durante la llamada. El engaño se sostuvo bajo presión y urgencia, una característica habitual en este tipo de maniobras.

Confirmó que todo era un engaño

Horas más tarde, la damnificada logró comunicarse con su familiar y comprobó que nunca había estado detenido. De esta manera, confirmó que había sido víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Interviene la Policía

La denuncia fue radicada en la Seccional 17°, donde se inició una investigación para dar con el responsable del hecho. Desde las autoridades reiteran que este tipo de delitos viene en aumento en la provincia de Jujuy.

Recomendaciones para evitar estafas

Las fuerzas de seguridad insisten en no brindar información personal ni realizar transferencias ante llamados sospechosos. Además, recomiendan cortar la comunicación y verificar la situación contactando directamente al familiar involucrado o a organismos oficiales.

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