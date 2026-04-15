Encontraron una serpiente en Monterrico: estaba dentro de un depósito de cajas

Un operativo de rescate de fauna silvestre se llevó a cabo este 14 de abril en la ciudad de Monterrico , tras la aparición de una serpiente en una finca de la zona.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15:55 , cuando el propietario del lugar, ubicado sobre ruta provincial 122 a metros de la ruta 42, alertó a las autoridades sobre la presencia del animal.

Ante la situación, se desplazó al lugar el móvil N°07 con personal a cargo del oficial ayudante Basualdo R., acompañado por la sargento Velázquez V.

Al arribar a la finca Giacoppo, los efectivos lograron ubicar al ofidio en el interior de un depósito de cajas, donde procedieron a su captura utilizando los protocolos correspondientes para este tipo de intervenciones.

Reubicación en su entorno natural

Tras asegurar al animal, el personal realizó su traslado y posterior liberación en una zona de monte, a unos 4 kilómetros del lugar del hallazgo, garantizando así su reinserción en su hábitat natural.

Sin incidentes

El operativo finalizó sin inconvenientes, sin personas heridas ni daños materiales. Luego de completar el procedimiento, el equipo regresó a la base sin novedades.

Este tipo de intervenciones busca preservar la fauna silvestre y evitar riesgos tanto para los animales como para los vecinos.