jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 10:30
Capital.

Se aprobó la licitación del transporte: unidades accesibles, aplicación de recorridos y mayor frecuencia

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó en una nueva sesión la licitación del transporte urbano de pasajeros, la cual implicará algunas modificaciones.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
colectivos san salvador (2).jpg
Lee además
Concejo Deliberante
San Salvador de Jujuy.

El jueves se tratará presupuesto 2026 y transporte en el Concejo Deliberante
Colectivos en Orán, Salta.
Transporte.

Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

Asimismo, los ediles confirmaron que se aguarda la firma de un convenio con el Municipio de San Antonio para implementar un recorrido nuevo que una ambas localidades.

De qué se trata la licitación del transporte aprobada en el Concejo Deliberante

Unidades accesibles

Sobre este punto, el concejal Leandro Giubergia, destacó que uno de los puntos aprobados es la posibilidad de que el 10% del parque automotor de los colectivos tenga un mecanismo para poder tener unidades para personas con discapacidad.

image

Aplicación para conocer el recorrido del transporte

También se aprobó la creación de una aplicación con tecnología para tener un seguimiento del recorrido del transporte urbano, y de esa forma, los usuarios conozcan los tiempos de llegada a cada parada.

Ampliación de recorridos y mayor frecuencia

Otro punto central, fue el tratamiento de la ampliación de los recorridos de los colectivos y mayor frecuencia ya que el grupo urbano de San Salvador de Jujuy está creciendo notablemente. "Hay que ampliar el servicio de transporte para los distintos barrios que se van construyendo", ponderó el edil Giubergia.

Aplicacion colectivos transporte

Servicio circular para agilizar recorridos

Giubergia también dijo que se trató el sistema de colectivo circular que tiene como objetivo recorrer las arterias principales de la ciudad, permitiendo:

  1. Tramos más cortos.

  2. Mayor frecuencia.

  3. Menos ingreso de líneas al microcentro.

  4. Menor congestión y reducción de tiempos de viaje.

Convenio con la Municipalidad de San Antonio

Se aguarda la firma un convenio con el Municipio de San Antonio para implementar un ramal que pase por Ruta 2, por Los Alisos, barrio Navea, Alto Comedero y el centro de San Salvador de Jujuy.

"Sería importante este ramal porque hay muchos vecinos que reclaman tener el transporte en ese sector para poder venir a trabajar", explicó el concejal.

Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa)
Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa)

Reubican paradas de colectivos (Foto ilustrativa)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El jueves se tratará presupuesto 2026 y transporte en el Concejo Deliberante

Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

Cerraron de manera preventiva el Paso de Jama para el transporte de carga

Analizan sumar una aplicación para seguir la ubicación de los colectivos en San Salvador de Jujuy

Aumenta el boleto en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Lo que se lee ahora
Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel