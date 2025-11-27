Se aprobó la licitación del transporte: unidades accesibles, aplicación de recorridos y mayor frecuencia

Este jueves 27 de noviembre se llevó a cabo una nueva sesión en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, donde se aprobó la licitación del transporte. Esta normativa implica unidades accesibles para personas con discapacidad, la implementación de una aplicación que indique los recorridos de las unidades y sumar mayor frecuencia.

Asimismo, los ediles confirmaron que se aguarda la firma de un convenio con el Municipio de San Antonio para implementar un recorrido nuevo que una ambas localidades.

Sobre este punto, el concejal Leandro Giubergia , destacó que uno de los puntos aprobados es la posibilidad de que el 10% del parque automotor de los colectivos tenga un mecanismo para poder tener unidades para personas con discapacidad.

También se aprobó la creación de una aplicación con tecnología para tener un seguimiento del recorrido del transporte urbano, y de esa forma, los usuarios conozcan los tiempos de llegada a cada parada.

Ampliación de recorridos y mayor frecuencia

Otro punto central, fue el tratamiento de la ampliación de los recorridos de los colectivos y mayor frecuencia ya que el grupo urbano de San Salvador de Jujuy está creciendo notablemente. "Hay que ampliar el servicio de transporte para los distintos barrios que se van construyendo", ponderó el edil Giubergia.

Servicio circular para agilizar recorridos

Giubergia también dijo que se trató el sistema de colectivo circular que tiene como objetivo recorrer las arterias principales de la ciudad, permitiendo:

Tramos más cortos. Mayor frecuencia. Menos ingreso de líneas al microcentro. Menor congestión y reducción de tiempos de viaje.

Convenio con la Municipalidad de San Antonio

Se aguarda la firma un convenio con el Municipio de San Antonio para implementar un ramal que pase por Ruta 2, por Los Alisos, barrio Navea, Alto Comedero y el centro de San Salvador de Jujuy.

"Sería importante este ramal porque hay muchos vecinos que reclaman tener el transporte en ese sector para poder venir a trabajar", explicó el concejal.