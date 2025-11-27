Se aprobó la licitación del transporte: unidades accesibles, aplicación de recorridos y mayor frecuencia

Asimismo, los ediles confirmaron que se aguarda la firma de un convenio con el Municipio de San Antonio para implementar un recorrido nuevo que una ambas localidades.
De qué se trata la licitación del transporte aprobada en el Concejo Deliberante
Unidades accesibles
Sobre este punto, el concejal Leandro Giubergia, destacó que uno de los puntos aprobados es la posibilidad de que el 10% del parque automotor de los colectivos tenga un mecanismo para poder tener unidades para personas condiscapacidad.
Aplicación para conocer el recorrido del transporte
También se aprobó la creación de una aplicación con tecnología para tener un seguimiento del recorrido del transporte urbano, y de esa forma, los usuarios conozcan los tiempos de llegada a cada parada.
Ampliación de recorridos y mayor frecuencia
Otro punto central, fue el tratamiento de la ampliación de los recorridos de los colectivos y mayor frecuencia ya que el grupo urbano de San Salvador de Jujuy está creciendo notablemente. "Hay que ampliar el servicio de transporte para los distintos barrios que se van construyendo", ponderó el edil Giubergia.
Servicio circular para agilizar recorridos
Giubergia también dijo que se trató el sistema de colectivo circular que tiene como objetivo recorrer las arterias principales de la ciudad, permitiendo:
Tramos más cortos.
Mayor frecuencia.
Menos ingreso de líneas al microcentro.
Menor congestión y reducción de tiempos de viaje.
Convenio con la Municipalidad de San Antonio
Se aguarda la firma un convenio con el Municipio de San Antonio para implementar un ramal que pase por Ruta 2, por Los Alisos, barrio Navea, Alto Comedero y el centro de San Salvador de Jujuy.
"Sería importante este ramal porque hay muchos vecinos que reclaman tener el transporte en ese sector para poder venir a trabajar", explicó el concejal.