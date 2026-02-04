Este finde habrá cambios en el tránsito por los corsos en Alto Comedero

Los cambios en los recorridos regirán a partir de las 16 horas y se extenderán hasta la finalización del evento. Las paradas de colectivos en las inmediaciones del corso estarán debidamente señalizadas para orientar a los usuarios.
Líneas de colectivos que llegarán hasta Av. Forestal
Empresa El Urbano – Línea 48 (interbarrial)
Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
Regreso: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.
Empresa San Jorge – Línea 1
Ida: Av. Forestal – Aguas Calientes – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
Empresa San Jorge – Líneas 7 y 45
Ida: Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Yuto – recorrido habitual.
Cortes de tránsito por los corsos
Desde las 16 horas quedará prohibida la circulación vehicular en los siguientes tramos:
Av. Forestal: desde Aguas Calientes hasta El Chalicán.
Av. Snopek: desde Av. Yuto hasta Tte. Bolsán.
Av. Yuto: sentido único desde El Chalicán hacia Snopek.
Puntos con cortes de tránsito:
Av. Forestal y El Palmar
Av. Snopek y Av. Yuto
Av. Yuto y El Arenal
Mina 9 de Octubre y Av. Yuto
Av. Forestal y El Chalicán
Av. Snopek y Tte. 1° Bolsán
Tte. Nivoli y Tte. 1° Bolsán
Desde el municipio informaron que se instalará señalización preventiva y habrá personal del Cuerpo de Seguridad Vial regulando la circulación. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones, reducir la velocidad y optar por vías alternativas para evitar demoras.