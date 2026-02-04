Prevención, vida sana y chequeos médicos: claves para reducir el riesgo de cáncer

En dialogó con Canal 4 , el médico oncólogo Mariano Calas, gerente médico en oncología de MSD Argentina, habló sobre el Día Mundial del Cáncer y remarcó que gran parte de los casos pueden prevenirse con hábitos saludables y, sobre todo, con controles médicos periódicos.

Salud. En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres

El especialista explicó que la prevención empieza en las acciones cotidianas y en la decisión de no postergar consultas médicas, incluso cuando no hay síntomas.

Calas detalló cuáles son las conductas que más impacto tienen en la prevención de la enfermedad: “ Llevar un estilo de vida saludable tiene que ver con acciones del día a día, y esas acciones saludables son las que pueden ayudar a prevenir el cáncer ”, afirmó.

“No consumir tabaco, mantener un peso corporal saludable, tener una alimentación rica en frutas y hortalizas, realizar actividad física con regularidad, reducir el consumo de alcohol, vacunarse y evitar la radiación ultravioleta”, añadió.

Además, hizo hincapié en un punto central: “No hay que esperar estar enfermo para acudir al médico. No hay que esperar a tener síntomas, porque hay muchos cánceres que se pueden detectar de manera temprana cuando la persona está sana”.

El miedo al diagnóstico y la importancia de los controles

Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa) Prevención del cáncer (Foto ilustrativa)

Durante la entrevista, el oncólogo se refirió al temor que muchas personas sienten a ir al médico: “La gente dice: ‘No voy al médico porque si voy me va a encontrar algo’. Justamente eso es lo que puede marcar la diferencia en la calidad de vida y en la posibilidad de tratar una enfermedad a tiempo”.

En ese sentido, sostuvo que el problema no es solo el miedo, sino la falta de información y concientización: “Es mucho más sencillo y eficaz identificar las enfermedades en etapas tempranas. Si se encuentra algo, es mejor que no se encuentre tarde. Más que pensar solo en la sobrevida, también hay que pensar en la calidad de vida que puede tener una persona si se detecta la enfermedad de manera precoz”.

Los cánceres más frecuentes en Argentina

La actividad física es importante para tener buena salud La actividad física es muy importante.

Según explicó Calas, los tipos de cáncer con mayor incidencia en el país coinciden con los más frecuentes a nivel mundial: “El más frecuente es el cáncer de mama, luego el cáncer de colon, el de pulmón y el de próstata. Evitar el tabaco, mantener un peso saludable y una alimentación adecuada tiene mucho que ver con la prevención de estos cánceres”.

Sobre el cáncer de mama, aclaró que el autoexamen no reemplaza los controles médicos: “El autoexamen no exime de ir al ginecólogo ni de hacerse mamografías o ecografías con la periodicidad que corresponde”.

Avances en tratamientos y trabajo en equipos de salud

El especialista destacó los avances de la ciencia en el abordaje del cáncer: “Hoy la ciencia avanzó mucho y estamos viendo casos que antes se consideraban intratables y hoy responden a tratamientos innovadores. Ya no es solo el oncólogo: hoy es fundamental el trabajo de equipos multidisciplinarios, con médicos clínicos, nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas acompañando al paciente”.

Finalmente, remarcó que este abordaje integral mejora los resultados: “Ese seguimiento conjunto ayuda mucho a la recuperación y hace una diferencia enorme en la calidad de vida del paciente”.