miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 12:28
Tecnología.

Estos son los países que ya limitaron el uso de redes sociales en niños y jóvenes

Crece la ola global de conciencia ante las redes sociales donde varios países implementan límites de edad para acceder a ellas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Se apunta a establecer reglas precisas y explícitas sobre el uso de teléfonos celulares y redes sociales por parte de chicos menores de 15 años.
La iniciativa española se inscribe en una tendencia internacional que comenzó antes en países como Francia y Australia, y que hoy se extiende a otras regiones del mundo que ya avanzaron en regulaciones similares en los últimos años, impulsadas por la preocupación por la salud mental, la seguridad digital y la protección de la infancia.

Australia: la primera prohibición total para menores de 16

Australia fue el primer país en aprobar una prohibición nacional para que menores de 16 años accedan a redes sociales.

La ley fue sancionada en noviembre de 2024 y establece que las plataformas deberán impedir la creación de cuentas a menores de esa edad, bajo amenaza de multas millonarias.

La norma entrará plenamente en vigencia a fines de 2025, y el gobierno australiano justificó la medida por el aumento de problemas de salud mental, casos de ciberacoso, adicción a las pantallas y exposición a contenidos dañinos.

Francia: consentimiento parental y control estatal

En Francia, la regulación comenzó antes. En 2023, el país aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años sin consentimiento parental.

Además, en 2024, el gobierno francés avanzó con nuevas exigencias a las plataformas para que implementen sistemas de verificación de edad, al advertir que los controles existentes eran insuficientes y fácilmente vulnerables.

Por su parte, la Asamblea Nacional francesa aprobó a finales de este enero de 2026 la propuesta legislativa que contempla la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años y la exclusión total de los teléfonos móviles en los institutos de secundaria.

Las autoridades francesas señalaron como principales motivos la protección del desarrollo emocional, la prevención del acoso digital y el combate contra la hipersexualización y la violencia online.

Dinamarca con redes a partir de los 13 con autorización

El pasado 7 de octubre de 2025, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció que su Gobierno también prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años. El proyecto de ley, que se presentará en una fecha aún no precisada, indica que en algunos casos los jóvenes podrán utilizar redes a partir de 13 años pero solo con la autorización de los padres.

"El teléfono móvil y las redes sociales roban la infancia de nuestros hijos", dijo la primera ministra, indicando que el 60 % de los jóvenes de entre 11 y 19 años eligen quedarse en casa durante su tiempo libre en vez de salir a ver a sus amigos. El gobierno, sin embargo, no indicó como se controlará la prohibición.

España: la decisión más reciente

En este contexto, España se convirtió en el último país en anunciar una restricción, al comunicar en febrero de 2026 su intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

La propuesta forma parte de una ley de protección de menores en entornos digitales, que apunta a reforzar la verificación de edad y a responsabilizar a las plataformas por los contenidos a los que acceden niños y adolescentes.

Desde el gobierno español indicaron que la decisión responde al aumento de trastornos de ansiedad, depresión, adicción a las redes y casos de violencia digital entre jóvenes.

Pedro Sánchez evalúa renunciar como presidente tras denuncias de corrupción contra su esposa.
Espa&ntilde;a - Pedro S&aacute;nchez. Con la implementaci&oacute;n de esta nueva medida, el Gobierno se suma a varios pa&iacute;ses que ya han decidido restringir el acceso a las redes sociales

España - Pedro Sánchez.

Con la implementación de esta nueva medida, el Gobierno se suma a varios países que ya han decidido restringir el acceso a las redes sociales

Otros países que avanzaron con restricciones en el acceso a redes soiales

Además de Australia, Francia y España, otros países adoptaron o debatieron medidas similares:

  • Italia: analiza elevar la edad mínima y reforzar controles parentales.

  • Reino Unido: discute subir la edad mínima de 13 a 16 años y exigir verificación obligatoria.

  • Noruega: recomendó limitar el uso de redes sociales en menores por impactos en la salud mental.

  • Estados Unidos: algunos estados avanzaron con restricciones parciales y controles de edad, aunque sin una ley federal unificada.

Por qué los países toman estas medidas

Los gobiernos que avanzaron con estas regulaciones coinciden en varios argumentos:

  • Incremento de problemas de salud mental en niños y adolescentes.

  • Mayor exposición al ciberacoso, grooming y contenidos violentos o sexuales.

  • Uso compulsivo de redes y afectación del desarrollo cognitivo y social.

  • Falta de controles efectivos por parte de las plataformas digitales.

Lejos de un debate cerrado, las restricciones al uso de redes sociales en menores se consolidan como uno de los grandes desafíos regulatorios de la era digital, con cada vez más países dispuestos a intervenir.

