martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 09:05
Relax.

El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

Salta tiene muchos destinos que son ideales para hacer las escapadas durante los fines de semana. En esta oportunidad, te recomendamos un paraíso natural.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

Ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Salta, el Parque Nacional El Rey es uno de los destinos más auténticos y menos explorados del norte argentino para hacer las escapadas que tanto se necesitan. Enclavado en el departamento de Anta, este santuario natural combina la frondosidad de las yungas con la serenidad de los valles chaqueños, ofreciendo un paisaje único que parece detenido en el tiempo.

Lee además
Nogolí está ubicado al norte de la provincia de San Luis.
Turismo.

El pueblo de San Luis ideal para unas escapadas llenas de paz y naturaleza
Tiene paisajes únicos y una historia digna de escuchar a la hora de visitarlo.
Turismo.

Hace unas escapadas a este pueblo de Salta ubicado en lo más alto del país y saca unas fotos únicas

Creado en 1948, el parque abarca 44.000 hectáreas de selva, montes, ríos y quebradas que albergan una biodiversidad extraordinaria. A diferencia de otros parques más conocidos, El Rey conserva un encanto particular: el de lo intacto, lo silencioso y lo auténticamente natural.

El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen
El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

Un refugio de vida silvestre

El Parque Nacional El Rey es un verdadero refugio para la fauna autóctona. En sus senderos y lagunas habitan tapires, corzuelas, tucanes, loros, pecaríes, pumas y más de 300 especies de aves, lo que lo convierte en un paraíso para los observadores y fotógrafos de naturaleza.

Los visitantes pueden recorrer la Laguna El Rey, punto central del parque, donde el reflejo del cielo se funde con el verde profundo de la vegetación. Allí, entre los sonidos de la selva, es común ver garzas, martines pescadores y bandadas de patos silvestres.

El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen
El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

Senderos y experiencias para aventureros

Aunque es un destino poco frecuentado, El Rey ofrece varios senderos de baja y media dificultad que permiten internarse en la selva y disfrutar de miradores naturales impresionantes. Entre los recorridos más destacados se encuentran:

  • Sendero a la Laguna El Rey: ideal para observar aves y flora nativa.

  • Sendero La Cascada, que culmina en una caída de agua cristalina rodeada de helechos.

  • Sendero Mirador de la Cumbre, desde donde se puede apreciar una panorámica del valle y las yungas.

El parque también permite la práctica de camping controlado, lo que brinda la posibilidad de dormir bajo un cielo estrellado y despertar con el sonido de los monos caí o los zorzales del amanecer.

Cómo llegar a este rincón escondido

Acceder al Parque Nacional El Rey requiere cierta planificación, lo que contribuye a su aislamiento y conservación. Desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 34 hasta el pueblo de Lumbral, y desde allí continuar unos 50 kilómetros de camino de ripio hasta el portal del parque.

Durante la temporada de lluvias (entre diciembre y marzo), el acceso puede volverse dificultoso, por lo que se recomienda consultar el estado del camino antes de viajar.

Turismo responsable y conservación

El Rey forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tiene como principal objetivo conservar los ambientes de yungas y selvas de transición chaqueñas, además de promover la educación ambiental y la investigación científica.

La Administración de Parques Nacionales trabaja junto a comunidades locales para mantener un equilibrio entre conservación y desarrollo turístico, fomentando un turismo sustentable y de bajo impacto.

Un destino para descubrir sin prisa

El Parque Nacional El Rey no es un lugar de turismo masivo. Es, más bien, un sitio para quienes buscan conectarse con la naturaleza en su estado más puro, lejos del ruido y de las rutas tradicionales.

Allí, donde los caminos de tierra se mezclan con el canto de los pájaros, se esconde un tesoro que todavía no figura en los circuitos más transitados del norte argentino.

Visitar El Rey es redescubrir la esencia del viaje: caminar despacio, respirar profundo y dejarse asombrar por la belleza silenciosa de lo salvaje.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo de San Luis ideal para unas escapadas llenas de paz y naturaleza

Hace unas escapadas a este pueblo de Salta ubicado en lo más alto del país y saca unas fotos únicas

El pueblo mágico del norte para visitar en familia que combina historia, cultura y naturaleza

El pueblo de Salta con valles, montañas y lleno de cultura e historia que fascina a los turistas

Llega Jujuy Corre 2025: todo lo que tenés que saber sobre la fiesta del running

Lo que se lee ahora
Vouchers educativos de noviembre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes.  
Economía.

Cuándo pagan el voucher educativo noviembre 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Vuelve Jujuy Florece: tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores
San Salvador de Jujuy.

Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel