El secreto mejor guardado del norte argentino: un paraíso natural que pocos turistas conocen

Ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Salta, el Parque Nacional El Rey es uno de los destinos más auténticos y menos explorados del norte argentino para hacer las escapadas que tanto se necesitan . Enclavado en el departamento de Anta, este santuario natural combina la frondosidad de las yungas con la serenidad de los valles chaqueños, ofreciendo un paisaje único que parece detenido en el tiempo.

Creado en 1948 , el parque abarca 44.000 hectáreas de selva, montes, ríos y quebradas que albergan una biodiversidad extraordinaria. A diferencia de otros parques más conocidos, El Rey conserva un encanto particular: el de lo intacto , lo silencioso y lo auténticamente natural .

El Parque Nacional El Rey es un verdadero refugio para la fauna autóctona . En sus senderos y lagunas habitan tapires, corzuelas, tucanes, loros, pecaríes, pumas y más de 300 especies de aves , lo que lo convierte en un paraíso para los observadores y fotógrafos de naturaleza.

Los visitantes pueden recorrer la Laguna El Rey , punto central del parque, donde el reflejo del cielo se funde con el verde profundo de la vegetación. Allí, entre los sonidos de la selva, es común ver garzas, martines pescadores y bandadas de patos silvestres.

Senderos y experiencias para aventureros

Aunque es un destino poco frecuentado, El Rey ofrece varios senderos de baja y media dificultad que permiten internarse en la selva y disfrutar de miradores naturales impresionantes. Entre los recorridos más destacados se encuentran:

Sendero a la Laguna El Rey : ideal para observar aves y flora nativa.

Sendero La Cascada , que culmina en una caída de agua cristalina rodeada de helechos.

Sendero Mirador de la Cumbre, desde donde se puede apreciar una panorámica del valle y las yungas.

El parque también permite la práctica de camping controlado, lo que brinda la posibilidad de dormir bajo un cielo estrellado y despertar con el sonido de los monos caí o los zorzales del amanecer.

Cómo llegar a este rincón escondido

Acceder al Parque Nacional El Rey requiere cierta planificación, lo que contribuye a su aislamiento y conservación. Desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 34 hasta el pueblo de Lumbral, y desde allí continuar unos 50 kilómetros de camino de ripio hasta el portal del parque.

Durante la temporada de lluvias (entre diciembre y marzo), el acceso puede volverse dificultoso, por lo que se recomienda consultar el estado del camino antes de viajar.

Turismo responsable y conservación

El Rey forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tiene como principal objetivo conservar los ambientes de yungas y selvas de transición chaqueñas, además de promover la educación ambiental y la investigación científica.

La Administración de Parques Nacionales trabaja junto a comunidades locales para mantener un equilibrio entre conservación y desarrollo turístico, fomentando un turismo sustentable y de bajo impacto.

Un destino para descubrir sin prisa

El Parque Nacional El Rey no es un lugar de turismo masivo. Es, más bien, un sitio para quienes buscan conectarse con la naturaleza en su estado más puro, lejos del ruido y de las rutas tradicionales.

Allí, donde los caminos de tierra se mezclan con el canto de los pájaros, se esconde un tesoro que todavía no figura en los circuitos más transitados del norte argentino.

Visitar El Rey es redescubrir la esencia del viaje: caminar despacio, respirar profundo y dejarse asombrar por la belleza silenciosa de lo salvaje.