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22 de marzo de 2026 - 08:44
Jujuy.

En la última década, los jujeños eligieron más las motos que los autos

El registro de autos y motos en Jujuy bajó un 27,3% entre 2015 y 2025, mostrando notables cambios en la cantidad y el tipo de vehículo inscripto en la DNRPA.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Registro automotor en Jujuy.

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La información surge de la Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia, publicada por el organismo oficial, y sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional.

En total, entre 2015 y 2025 en Jujuy se registraron:

  • Autos: 79.530
  • Motos: 94.696

Total general: 174.226 vehículos

El contexto nacional

A nivel país, los números muestran un cambio claro en el perfil de los vehículos registrados:

  • 2015:

    • Motos: 482.565

    • Autos: 658.535

  • 2025:

    • Motos: 658.775

    • Autos: 615.138

En una década, las motos crecieron más de un 36%, mientras que los autos mostraron una leve caída. Este fenómeno se asocia a factores como el menor costo de adquisición, el ahorro en combustible y el uso cotidiano en contextos urbanos.

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Registro de autos y motos en Jujuy.

Registro de autos y motos en Jujuy.

La evolución del registro vehicular en Jujuy

En la provincia, el comportamiento fue aún más marcado, con picos previos a 2018, una fuerte caída entre 2019 y 2021 y una posterior recuperación.

  • 2015: 9.215 autos y 9.594 motos

  • 2016: 10.361 autos y 10.638 motos

  • 2017: 12.944 autos y 16.009 motos

  • 2018: 11.888 autos y 11.429 motos

Hasta 2017, Jujuy mostró un crecimiento sostenido, especialmente en el registro de motos, que superaron ampliamente a los autos.

El impacto de la crisis y la pandemia

A partir de 2019, los registros cayeron de manera abrupta:

  • 2019: 6.013 autos y 5.920 motos

  • 2020: 3.674 autos y 4.138 motos

El año 2020 marcó el punto más bajo de la década, atravesado por la pandemia y la paralización de gran parte de la actividad económica y administrativa.

Recuperación gradual y cambio de tendencia

Venta de autos y motos.jpg
Venta de autos y motos (Foto ilustrativa)

Venta de autos y motos (Foto ilustrativa)

Desde 2021, los números comenzaron a repuntar, con una recuperación más fuerte en el segmento de motos:

  • 2021: 4.213 autos y 7.320 motos

  • 2022: 4.106 autos y 8.071 motos

  • 2023: 4.640 autos y 8.520 motos

En 2024, se registraron 11.851 vehículos en total (4.976 autos y 6.875 motos), mientras que 2025 mostró una recuperación más marcada en autos:

  • 2025:

    • Autos: 7.500

    • Motos: 6.182

    • Total: 13.682 vehículos

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