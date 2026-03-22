En la última década, los jujeños eligieron más las motos que los autos

La información surge de la Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia, publicada por el organismo oficial, y sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional.
En total, entre 2015 y 2025 en Jujuy se registraron:
Autos: 79.530
Motos: 94.696
Total general: 174.226 vehículos
El contexto nacional
A nivel país, los números muestran un cambio claro en el perfil de los vehículos registrados:
2015:
Motos: 482.565
Autos: 658.535
2025:
Motos: 658.775
Autos: 615.138
En una década, las motos crecieron más de un 36%, mientras que los autos mostraron una leve caída. Este fenómeno se asocia a factores como el menor costo de adquisición, el ahorro en combustible y el uso cotidiano en contextos urbanos.
La evolución del registro vehicular en Jujuy
En la provincia, el comportamiento fue aún más marcado, con picos previos a 2018, una fuerte caída entre 2019 y 2021 y una posterior recuperación.
2015: 9.215 autos y 9.594 motos
2016: 10.361 autos y 10.638 motos
2017: 12.944 autos y 16.009 motos
2018: 11.888 autos y 11.429 motos
Hasta 2017, Jujuy mostró un crecimiento sostenido, especialmente en el registro de motos, que superaron ampliamente a los autos.
El impacto de la crisis y la pandemia
A partir de 2019, los registros cayeron de manera abrupta:
2019: 6.013 autos y 5.920 motos
2020: 3.674 autos y 4.138 motos
El año 2020 marcó el punto más bajo de la década, atravesado por la pandemia y la paralización de gran parte de la actividad económica y administrativa.
Recuperación gradual y cambio de tendencia
Desde 2021, los números comenzaron a repuntar, con una recuperación más fuerte en el segmento de motos:
2021: 4.213 autos y 7.320 motos
2022: 4.106 autos y 8.071 motos
2023: 4.640 autos y 8.520 motos
En 2024, se registraron 11.851 vehículos en total (4.976 autos y 6.875 motos), mientras que 2025 mostró una recuperación más marcada en autos: