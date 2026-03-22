En la última década, los jujeños eligieron más las motos que los autos

Según datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) , el registro de autos y motos en Jujuy atravesó una década marcada por subas , caídas pronunciadas y una recuperación parcial en los últimos años.

Servicio. Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

Capital. Vehículos con más de 25 años de antigüedad no pagarán el Impuesto Automotor

La información surge de la Estadística Anual de Inscripciones Iniciales Nacionales e Importadas por Provincia, publicada por el organismo oficial, y sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional.

En total, entre 2015 y 2025 en Jujuy se registraron:

El contexto nacional

A nivel país, los números muestran un cambio claro en el perfil de los vehículos registrados:

2015 : Motos: 482.565 Autos: 658.535

2025 : Motos: 658.775 Autos: 615.138



En una década, las motos crecieron más de un 36%, mientras que los autos mostraron una leve caída. Este fenómeno se asocia a factores como el menor costo de adquisición, el ahorro en combustible y el uso cotidiano en contextos urbanos.

image Registro de autos y motos en Jujuy.

La evolución del registro vehicular en Jujuy

En la provincia, el comportamiento fue aún más marcado, con picos previos a 2018, una fuerte caída entre 2019 y 2021 y una posterior recuperación.

2015 : 9.215 autos y 9.594 motos

2016 : 10.361 autos y 10.638 motos

2017 : 12.944 autos y 16.009 motos

2018: 11.888 autos y 11.429 motos

Hasta 2017, Jujuy mostró un crecimiento sostenido, especialmente en el registro de motos, que superaron ampliamente a los autos.

El impacto de la crisis y la pandemia

A partir de 2019, los registros cayeron de manera abrupta:

2019 : 6.013 autos y 5.920 motos

2020: 3.674 autos y 4.138 motos

El año 2020 marcó el punto más bajo de la década, atravesado por la pandemia y la paralización de gran parte de la actividad económica y administrativa.

Recuperación gradual y cambio de tendencia

Venta de autos y motos.jpg Venta de autos y motos (Foto ilustrativa)

Desde 2021, los números comenzaron a repuntar, con una recuperación más fuerte en el segmento de motos:

2021 : 4.213 autos y 7.320 motos

2022 : 4.106 autos y 8.071 motos

2023: 4.640 autos y 8.520 motos

En 2024, se registraron 11.851 vehículos en total (4.976 autos y 6.875 motos), mientras que 2025 mostró una recuperación más marcada en autos: