El Gobierno de Salta confirmó cómo será el pago de sueldos correspondientes a marzo de 2026 para los trabajadores estatales. El cronograma se realizará de manera escalonada durante tres días y alcanzará a todos los sectores de la administración pública provincial.

Según lo informado, los haberes se depositarán entre el 31 de marzo y el 2 de abril, siguiendo un esquema dividido por áreas.

El pago arranca con docentes El cronograma comenzará el martes 31 de marzo con el pago de la Compensación Transitoria Docente, que será el primer grupo en percibir sus haberes.

Al día siguiente, el miércoles 1 de abril, será el turno de los trabajadores de salud y de las fuerzas de seguridad, dos de los sectores más numerosos dentro de la administración provincial.

Educación y administración, en el cierre del cronograma El esquema se completará el jueves 2 de abril, cuando cobrarán los trabajadores del sistema educativo, junto con el personal de la administración centralizada, descentralizada y el resto de los empleados estatales. De esta manera, en tres jornadas consecutivas se abonarán los salarios a la totalidad de los agentes públicos. La tasa de interés es el precio del dinero. Refleja el rendimiento que vas a tener a cambio de dejar tu dinero inmovilizado en el banco. Sueldos en Salta: cuándo cobran los estatales en marzo y quiénes cobran primero

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