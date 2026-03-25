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25 de marzo de 2026 - 20:01
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Sueldos en Salta: cuándo cobran los estatales en marzo y quiénes cobran primero

El pago arranca el 31 de marzo y se extiende hasta el 2 de abril. Mirá el cronograma completo por sectores para estatales de Salta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Según lo informado, los haberes se depositarán entre el 31 de marzo y el 2 de abril, siguiendo un esquema dividido por áreas.

El pago arranca con docentes

El cronograma comenzará el martes 31 de marzo con el pago de la Compensación Transitoria Docente, que será el primer grupo en percibir sus haberes.

Al día siguiente, el miércoles 1 de abril, será el turno de los trabajadores de salud y de las fuerzas de seguridad, dos de los sectores más numerosos dentro de la administración provincial.

Educación y administración, en el cierre del cronograma

El esquema se completará el jueves 2 de abril, cuando cobrarán los trabajadores del sistema educativo, junto con el personal de la administración centralizada, descentralizada y el resto de los empleados estatales.

De esta manera, en tres jornadas consecutivas se abonarán los salarios a la totalidad de los agentes públicos.

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