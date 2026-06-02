Religión: Según la UBA el catolicismo mostró una caída sostenida en Argentina

Una mujer reza y llora en una iglesia porteña, donde el papa Francisco vivió hasta los 76 años, cuando fue elegido Papa y debió mudarse al Vaticano (REUTERS/Agustin Marcarian)

Un nuevo informe del Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) confirmó una transformación profunda en el mapa de la religión en Argentina . Aunque el catolicismo sigue siendo la confesión mayoritaria, su presencia continua continua disminuyendo mientras aumenta de manera sostenida el número de personas que no se identifican con ninguna religión.

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Los datos surgen del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, una investigación realizada entre febrero y marzo de 2026 sobre una muestra nacional de personas mayores de 16 años.

El estudio señala que el 57,7% de los argentinos se declara católico , una cifra considerablemente inferior al 90% registrado en el censo de 1960 .

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En paralelo, las personas sin filiación religiosa alcanzan el 22,4% de la población, convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso del país. El sector evangélico representa el 17,4%, consolidando su crecimiento y su posición como la principal minoría religiosa organizada.

“Hay un crecimiento de dos grandes grupos. Por un lado, el campo evangélico, con sus múltiples denominaciones y los llamados sin filiación religiosa, un conjunto de personas que se consideran creyentes pero que a la hora de preguntarles cuál es su religión, dicen: “ninguna“, detalló Juan Cruz Esquivel, investigador principal del CONICET y responsable del estudio.

El catolicismo y los jóvenes

Esquivel destacó que la caída del catolicismo constituye uno de los hallazgos más significativos del relevamiento. Según explicó, el fenómeno se encuentra acompañado por el avance de nuevas formas de identificación espiritual y por el crecimiento de quienes, aun manteniendo creencias personales, no se reconocen dentro de una institución religiosa.

El informe identifica al recambio generacional como uno de los principales factores detrás de esta transformación:

Jóvenes de 16 a 29 años: el 44% se considera católico.

El 31% afirma no pertenecer a ninguna religión.

Mayores de 50 años: conserva la mayoría absoluta con el 69%

El 12.6% de ese rango etario afirma no tener religión

Diferencias de género

La investigación también revela diferencias según género. Las mujeres muestran mayores niveles de identificación religiosa, especialmente dentro del ámbito evangélico, mientras que los hombres presentan una tendencia más marcada a declararse sin religión.

Asimismo, el crecimiento de la población sin filiación religiosa es más visible entre quienes poseen niveles educativos medios y altos.

Mujeres: el 19.3% de las mujeres se identifica en el ámbito evangélico.

Varones: el 15.2% se identifica con el catolicismo.

A su vez, los varones tienden más que las mujeres a declararse sin filiación religiosa (25,7% contra 18,8%).

Más predominante en el interior del país

Desde el punto de vista geográfico, el Área Metropolitana de Buenos Aires registra los niveles más elevados de secularización, con un 26,1% de habitantes sin afiliación religiosa. En el interior del país, en cambio, el catolicismo continúa siendo predominante, con un 59,4% de adhesión.

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Los investigadores sostienen que estos cambios reflejan el debilitamiento de la histórica centralidad del catolicismo en la construcción de la identidad colectiva argentina. En su lugar, emerge un escenario más diverso, caracterizado por trayectorias espirituales individuales y una creciente distancia respecto de las instituciones religiosas tradicionales.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, la tendencia hacia una mayor pluralidad religiosa y el aumento de personas que optan por formas de creencia no institucionalizadas podría profundizarse en los próximos años.