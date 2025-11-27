Asumieron los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

En un acto especial realizado este jueves en el salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales de Jujuy , juraron los nuevos jueces que integran desde hoy la Suprema Corte de Justicia de Jujuy , en un acto que contó con la presencia de autoridades judiciales y gubernamentales.

En Sesión Especial, la Legislatura acordó que Gonzalo de La Colina, Eduardo Uriondo, Jorge Aguiar y Emma María Mercedes Arias , quienes ya son los nuevos jueces que así completan la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Eduardo Uriondo dijo que “la idea es profundizar en la tarea que se venía prestando desde el Poder Judicial , sobre todo en articulación con los distintos poderes, para poder acercar un trabajo eficiente en lo que es la aplicación de la justicia”.

“Debo reconocer el trabajo que venía realizando el doctor Meyer como el resto de los vocales de la Corte Suprema, dentro de lo que es la modernización del Poder Judicial con nuevas instituciones, con la participación de nuevos actores. Tratando de darle mayor dinamismo a lo que es la aplicación de la justicia” .

Mientras que Gonzalo Cesar de La Colina dijo estar muy contento: “Un enorme desafío. Un gran logro profesional. La verdad que, particularmente para mí, esto es muy especial. Mi viejo laburo acá cuarenta y cinco años, empezó siendo ascensorista. Y para mí, llegar hoy acá es un orgullo, un anhelo familiar”.

“Muy agradecido con toda la gente que me apoyó, que me permite estar acá. Con muchas ganas de sumarme y aportar al equipo que ya está conformado, que viene trabajando muy bien y con muchas ganas de mejorar el servicio de justicia”. Dijo que la intención es “brindarle al justiciable una justicia cada vez más eficiente. Un compromiso muy fuerte que asumo con mucha responsabilidad, con muchas ganas y muy convencido de que vamos a hacer las cosas bien”.

“Seguramente van a tener una gran tarea”

El gobernador Carlos Sadir participó de la asunción de los nuevos magistrados, y dijo que “estoy muy seguro que van a realizar una gran actividad, porque son profesionales de la abogacía a quienes conozco, sabemos de las cualidades personales de cada uno de ellos y sus cualidades profesionales también”.

“Seguramente van a tener una gran tarea. Desearles el mejor de los éxitos en las gestiones de los años que vienen”, afirmó el mandatario y dijo que completar la Corte era fundamental. “La verdad es que esto de empezar a completar la Corte es lo que corresponde. Son personas y profesionales de probada experiencia y estoy seguro que van a realizar una gran tarea”, cerró.