jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 16:50
Datos.

La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

La DIPEC informó que de julio del 2024 al mismo mes de este año, los precios se incrementaron un 35,6% en la provincia de Jujuy.

Federico Franco
Federico Franco
Inflación.

Inflación.

Inflación en Argentina.
Datos.

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Entre las divisiones que más subieron en el mes se destacan Enseñanza (+2,3%), Transporte (+2,0%) y Vivienda, combustible y electricidad (+1,9%). En tanto, Alimentación y bebidas, que representa más de la mitad de la canasta, tuvo un incremento del 1,3%, con alzas en productos como pan mingón (+5,9%), yogurt con frutas (+11,9%) y dulce de leche (+2,7%).

En el desglose interanual, Enseñanza lideró las subas con un 77,4%, seguida por Otros gastos (+57,1%) y Vivienda, combustible y electricidad (+47,9%).

La inflación jujeña se ubicó por debajo del promedio nacional (+1,9%) y del NOA (+1,7%) para el mismo período.

El organismo dará a conocer el IPC a las 16.
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de julio del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 36,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 17,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).

