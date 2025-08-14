La inflación en Jujuy durante el mes de julio fue de 1,4%

La inflación en Jujuy registró en julio de 2025 un aumento del 1,4% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 35,6% , mientras que en lo que va del año acumula un 17,1% .

Datos. La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y acumula 36,6% en los últimos doce meses

Entre las divisiones que más subieron en el mes se destacan Enseñanza (+2,3%), Transporte (+2,0%) y Vivienda, combustible y electricidad (+1,9%). En tanto, Alimentación y bebidas , que representa más de la mitad de la canasta, tuvo un incremento del 1,3% , con alzas en productos como pan mingón (+5,9%), yogurt con frutas (+11,9%) y dulce de leche (+2,7%).

En el desglose interanual, Enseñanza lideró las subas con un 77,4% , seguida por Otros gastos (+57,1%) y Vivienda, combustible y electricidad (+47,9%).

La inflación jujeña se ubicó por debajo del promedio nacional (+1,9%) y del NOA (+1,7%) para el mismo período.

El organismo dará a conocer el IPC a las 16. Inflación en Jujuy.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de julio del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 36,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 17,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).