miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 09:08
Economía.

INDEC publicará hoy el índice de inflación de julio: calculan que estaría en torno al 2%

Según las proyecciones, se espera un aumento respecto a los datos de junio. Por el momento, el impacto de la suba del dólar en los precios es reducido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El INDEC difunde la inflación de julio: los analistas estiman que rondará el 2%.

El INDEC difunde la inflación de julio: los analistas estiman que rondará el 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según proyecciones del sector privado, la inflación mensual rondaría el 2%. Se prevé que esta cifra supere el registro de junio, que había sido de 1,6%, mostrando un aumento de 0,1 puntos respecto a mayo (1,5%).

Lee además
arranco la venta de entradas para airbag en la eleccion nacional: donde comprarlas y precios
Eventos.

Arrancó la venta de entradas para Airbag en la Elección Nacional: dónde comprarlas y precios
YPF aplicará inteligencia artificial para ofrecer nafta más barata fuera de las horas pico
Incremento.

Aumentó la nafta en Jujuy: YPF actualizó sus precios y anticipan aumentos constantes

Según el más reciente Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los especialistas anticipan que el IPC de julio alcanzará 1,8%. Tras conocerse que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,5%, algunas consultoras revisaron sus pronósticos y estimaron que la variación nacional podría situarse entre 1,9% y 2,2%.

Inflación
Inflación en Argentina.

Inflación en Argentina.

Las estimaciones de inflación para julio

“Ratificamos nuestra estimación de inflación nacional de 1,9% para julio, a partir de las subas del IPC CABA y los ponderadores nacionales”, señalaron desde Equilibra.

Por su parte, el relevamiento de Invecq indicó que la variación semanal de precios a nivel general fue de 0,9%, mientras que alimentos y bebidas subieron 1,1%. Tomando en cuenta los datos de CABA, explicaron que el aumento se debió a un alza del 3,3% en servicios y del 1,2% en bienes: “Dado el menor peso de los servicios en el IPC Nacional, este dato es consistente con una inflación nacional en torno a 2%”.

Desde LCG, al extrapolar los incrementos de los rubros del IPCBA a la estructura del IPC del Indec, estimaron una inflación de 2,2% para julio, lo que implicaría una aceleración de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El INDEC difunde la inflación de julio.

Tras el fuerte movimiento del dólar a fines de mes, señalaron que: “Aunque entendemos que la suba del dólar no parece haber tenido un correlato inmediato sobre precios, hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de esa corrección se dio en los últimos días del mes por lo que el impacto debería sentirse de lleno en agosto”.

Agregaron que “de confirmarse la estabilidad cambiaria de los últimos días, sumado a una actividad que sigue moviéndose muy tímidamente y a importaciones que disciplinan los ajustes de márgenes, es de esperar que el usual passthrough sea menor que en otras devaluaciones”.

Qué puede pasar en agosto con la inflación.

De manera coincidente, la consultora Cohen proyectó que la inflación de julio podría situarse entre 1,9% y 2,2%. Advirtió: “Considerando la suba del tipo de cambio -no solo en julio, sino en abril-, el traslado a precios fue muy bajo, aunque la mayor presión se verá en agosto.

Lo relevante es que la inflación quebró el sendero bajista y probablemente registre un repunte moderado en los próximos meses que, en un contexto de debilidad de la actividad, podría amenazar la confianza en el gobierno”.

La inflación en CABA fue de 2,5% en julio

En julio, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,5%, según informó recientemente el Instituto de Estadística y Censos local.

La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires cerró en 2,5%.

Durante los primeros siete meses de 2025, los precios acumularon un incremento del 18,1%, mientras que en términos interanuales, el IPC porteño registra una suba de 40,9%.

Se trata del nivel más alto desde marzo, cuando la variación mensual llegó al 3,5%. El aumento de julio estuvo impulsado principalmente por los sectores de Restaurantes, Transporte y Recreación, en comparación con el 2,1% registrado en junio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arrancó la venta de entradas para Airbag en la Elección Nacional: dónde comprarlas y precios

Aumentó la nafta en Jujuy: YPF actualizó sus precios y anticipan aumentos constantes

Día del Niño en Jujuy: los juguetes más buscados y sus precios

Uruguay: la Cámara de Diputados aprobó la ley que autoriza la eutanasia

Es oficial: el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del INTA

Lo que se lee ahora
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que autoriza la eutanasia.  
Política.

Uruguay: la Cámara de Diputados aprobó la ley que autoriza la eutanasia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel