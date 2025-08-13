INDEC publicará hoy el índice de inflación de julio: calculan que estaría en torno al 2%

El INDEC difunde la inflación de julio: los analistas estiman que rondará el 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) difundirá este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según proyecciones del sector privado, la inflación mensual rondaría el 2% . Se prevé que esta cifra supere el registro de junio, que había sido de 1,6% , mostrando un aumento de 0,1 puntos respecto a mayo (1,5%).

Según el más reciente Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los especialistas anticipan que el IPC de julio alcanzará 1,8% . Tras conocerse que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,5% , algunas consultoras revisaron sus pronósticos y estimaron que la variación nacional podría situarse entre 1,9% y 2,2% .

“Ratificamos nuestra estimación de inflación nacional de 1,9% para julio, a partir de las subas del IPC CABA y los ponderadores nacionales”, señalaron desde Equilibra .

Por su parte, el relevamiento de Invecq indicó que la variación semanal de precios a nivel general fue de 0,9% , mientras que alimentos y bebidas subieron 1,1% . Tomando en cuenta los datos de CABA, explicaron que el aumento se debió a un alza del 3,3% en servicios y del 1,2% en bienes : “Dado el menor peso de los servicios en el IPC Nacional, este dato es consistente con una inflación nacional en torno a 2%”.

Desde LCG, al extrapolar los incrementos de los rubros del IPCBA a la estructura del IPC del Indec, estimaron una inflación de 2,2% para julio, lo que implicaría una aceleración de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Tras el fuerte movimiento del dólar a fines de mes, señalaron que: “Aunque entendemos que la suba del dólar no parece haber tenido un correlato inmediato sobre precios, hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de esa corrección se dio en los últimos días del mes por lo que el impacto debería sentirse de lleno en agosto”.

Agregaron que “de confirmarse la estabilidad cambiaria de los últimos días, sumado a una actividad que sigue moviéndose muy tímidamente y a importaciones que disciplinan los ajustes de márgenes, es de esperar que el usual passthrough sea menor que en otras devaluaciones”.

De manera coincidente, la consultora Cohen proyectó que la inflación de julio podría situarse entre 1,9% y 2,2%. Advirtió: “Considerando la suba del tipo de cambio -no solo en julio, sino en abril-, el traslado a precios fue muy bajo, aunque la mayor presión se verá en agosto.

Lo relevante es que la inflación quebró el sendero bajista y probablemente registre un repunte moderado en los próximos meses que, en un contexto de debilidad de la actividad, podría amenazar la confianza en el gobierno”.

En julio, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,5%, según informó recientemente el Instituto de Estadística y Censos local.

Durante los primeros siete meses de 2025, los precios acumularon un incremento del 18,1%, mientras que en términos interanuales, el IPC porteño registra una suba de 40,9%.

Se trata del nivel más alto desde marzo, cuando la variación mensual llegó al 3,5%. El aumento de julio estuvo impulsado principalmente por los sectores de Restaurantes, Transporte y Recreación, en comparación con el 2,1% registrado en junio.