viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 07:03
Inflación.

Cuáles son los alimentos que más subieron y bajaron su precio en agosto en Jujuy

Según el informe del Índice de Precios, las mayores alzas del mes en Jujuy se registraron en verduras y frutas de consumo diario.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Inflación.
Datos.

La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses
Inflación en Argentina.
Inflación.

Qué alimentos y bebidas subieron más en agosto en Argentina

Según ese reporte, durante el mes pasado los aumentos más marcados se dieron en productos frescos, especialmente frutas y verduras.

Inflación en Jujuy (Foto ilustrativa)
Inflaci&oacute;n en Jujuy (Foto ilustrativa)

Inflación en Jujuy (Foto ilustrativa)

Entre los alimentos que más subieron se destacan:

  • Lechuga: +19,6%

  • Zapallo: +20,9%

  • Mandarina: +17,9%

  • Banana: +10,8%

  • Merluza: +10%

  • Naranja: +4,3%

  • Manzana: +0,4%

Otros alimentos básicos también registraron subas, como el pollo (+3,3%), el jamón cocido (+4,1%), el aceite (+3,7%), la soda (+5,3%) y las gaseosas (+3,7%)

En contrapartida, algunos productos mostraron bajas en sus precios, como la papa (-4,3%), el queso de postre (-4,1%), las hamburguesas congeladas (-5,2%) y la carne picada (-0,8%).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Qué alimentos y bebidas subieron más en agosto en Argentina

La inflación en Jujuy en agosto fue de 1,9% y acumula 19,3% en 2025

FNE 2025: convocan al curso de manipulación de alimentos para el patio de comidas

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel