Cuáles son los alimentos que más subieron y bajaron su precio en agosto en Jujuy

La inflación en Jujuy registró en agosto de 2025 un aumento del 1,9% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 33,7%, mientras que en lo que va del año acumula un 19,3%.

Según ese reporte, durante el mes pasado los aumentos más marcados se dieron en productos frescos, especialmente frutas y verduras.

Entre los alimentos que más subieron se destacan: Lechuga : +19,6%

Zapallo : +20,9%

Mandarina : +17,9%

Banana : +10,8%

Merluza : +10%

Naranja : +4,3%

Manzana: +0,4%

Otros alimentos básicos también registraron subas, como el pollo (+3,3%), el jamón cocido (+4,1%), el aceite (+3,7%), la soda (+5,3%) y las gaseosas (+3,7%) En contrapartida, algunos productos mostraron bajas en sus precios, como la papa (-4,3%), el queso de postre (-4,1%), las hamburguesas congeladas (-5,2%) y la carne picada (-0,8%).

