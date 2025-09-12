Cuáles son los alimentos que más subieron y bajaron su precio en agosto en Jujuy

La inflación en Jujuy registró en agosto de 2025 un aumento del 1,9% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 33,7%, mientras que en lo que va del año acumula un 19,3%.
Según ese reporte, durante el mes pasado los aumentos más marcados se dieron en productos frescos, especialmente frutas y verduras.
Inflación en Jujuy (Foto ilustrativa)
Inflación en Jujuy (Foto ilustrativa)
Entre los alimentos que más subieron se destacan:
-
Lechuga: +19,6%
-
Zapallo: +20,9%
-
Mandarina: +17,9%
-
Banana: +10,8%
-
Merluza: +10%
-
Naranja: +4,3%
-
Manzana: +0,4%
Otros alimentos básicos también registraron subas, como el pollo (+3,3%), el jamón cocido (+4,1%), el aceite (+3,7%), la soda (+5,3%) y las gaseosas (+3,7%)
En contrapartida, algunos productos mostraron bajas en sus precios, como la papa (-4,3%), el queso de postre (-4,1%), las hamburguesas congeladas (-5,2%) y la carne picada (-0,8%).
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.