Qué alimentos y bebidas subieron más en agosto en Argentina

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto arrojó un incremento general de 1,9% , y en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas , el alza fue de 1,4% . La interanual llegó al 33,6% y en el año acumula una variación de 19,5%.

Canasta Básica. Una familia necesitó $1.160.780 en agosto para no ser pobre en Argentina

Datos. La inflación de agosto en Argentina fue del 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Entre los productos que más subieron se encuentran:

Tomate redondo: +16,2% mensual.

Limón: +13,2%.

Banana: +9,3%.

Manzana: +4,1%.

Naranja: +4,4%.

Dulce de leche: +2,3%.

Yogur firme: +2,2%.

Leche fresca en sachet: +2,0%.

Gaseosa cola: +3,6%.

Pañales descartables (10 unidades): +3,5%.

En cambio, hubo bajas en productos estacionales como la lechuga (-20%), la papa (-1,7%) y el pollo entero (-1,6%).

El informe del INDEC también mostró que en la comparación interanual (agosto 2024 – agosto 2025), los alimentos acumularon una suba de 27,8%, siendo uno de los rubros con mayor impacto en el bolsillo de los hogares.

En el NOA, los alimentos y bebidas subieron 1,3% en agosto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Noroeste argentino marcó que los alimentos y bebidas no alcohólicas —uno de los rubros más sensibles para el bolsillo de las familias— aumentaron 1,3% en agosto

En términos acumulados de 2025, los alimentos en la región llevan una suba del 17,9%, mientras que la variación interanual (agosto 2024 – agosto 2025) alcanzó el 19,0%

Si bien el nivel general de inflación en el NOA fue de 1,7%, los alimentos volvieron a ser uno de los rubros de mayor incidencia en la variación mensual regional, reflejando la presión sobre los precios de productos básicos de consumo diario