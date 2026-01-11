domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 13:31
Festival.

Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

Jesús María: Jujuy tuvo participación en Bastos, Gurupa Sureña y Crina Limpia. Maximiliano Pérez sumó 10.33, Matías Morales 8.99 y Luciano Cachullani 0.00.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

En la segunda noche del Campeonato de Jineteada de Jesús María, Jujuy tuvo presencia en tres categorías: Bastos con encimera lisa, Gurupa Sureña y Crina Limpia. En el marco de “Los 60 del Festi”, se registraron actuaciones de jinetes jujeños con puntajes informados por el certamen, mientras el campeonato avanzó con buenas montas y movimientos en el acumulado general.

Lee además
Alcoholemia flexible en Paso de la Patria y ampliación de horarios en playas
Normas.

Alcoholemia flexible en Paso de la Patria y ampliación de horarios en playas
incendios en la patagonia: evacuaron el pedregoso y cortaron la ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

En Bastos con encimera lisa, compitió Maximiliano Javier Pérez (Jujuy), quien obtuvo 10.33 puntos en su presentación. Según el detalle consignado, participó en el orden 7 y realizó la monta 5, sumando unidades en una jornada donde se informó que hubo pocas caídas y buena sumatoria para la mayoría.

En la categoría Crina Limpia, el representante provincial fue Matías Daniel Morales (Jujuy), quien registró 8.99 puntos. De acuerdo con el listado, Morales participó con referencia 8 – 22, quedando su actuación incorporada a los resultados de la segunda noche del campeonato.

Por su parte, en Gurupa Sureña, se informó la participación de Luciano Franco Nahuel Cachullani (Jujuy), con un puntaje de 0.00. En el detalle publicado, su registro figura con la referencia 24 – 23, dentro del desarrollo de la jornada.

Jesús María: segunda noche y cambios en el acumulado

La jornada se completó con resultados destacados en las tres categorías principales. En Crina Limpia, la mejor monta del día fue la de Walter González (Buenos Aires) con 13 puntos, y el acumulado quedó liderado por Franco González (Salta) y Darío García (Río Negro) con 20.99.

En Gurupa Sureña, la mejor monta de la noche fue la de Aron Tort (Capital Federal), quien pasó a encabezar el acumulado con 23.33, seguido por Dante Bonetto (San Luis) con 21.33. En Bastos, una jineteada de 14 puntos le permitió a Emiliano Molina (Neuquén) liderar el acumulado con 26.33.

Desde la organización se informó además que hasta el décimo puesto de cada categoría recibe premios, en el marco del campeonato que continúa desarrollándose durante el festival.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alcoholemia flexible en Paso de la Patria y ampliación de horarios en playas

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Salta: cuánto costarán los trámites del Registro Civil desde el lunes

Por qué llovió tanto en el norte del país en diciembre: la explicación del SMN

Incendios en Chubut: hallaron combustible donde se inició el fuego

Lo que se lee ahora
incendios en la patagonia: evacuaron el pedregoso y cortaron la ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Jujuy.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Comunicado del Colegio Médico ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos video
Salud.

El Instituto de Seguros de Jujuy sancionó a profesionales por cobros indebidos

Octavio Bianchi firmó  y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy
Fútbol.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel