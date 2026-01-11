Jesús María: cómo les fue a los jinetes de Jujuy en la segunda noche del campeonato

En la segunda noche del Campeonato de Jineteada de Jesús María, Jujuy tuvo presencia en tres categorías: Bastos con encimera lisa, Gurupa Sureña y Crina Limpia. En el marco de “Los 60 del Festi”, se registraron actuaciones de jinetes jujeños con puntajes informados por el certamen, mientras el campeonato avanzó con buenas montas y movimientos en el acumulado general.

En Bastos con encimera lisa, compitió Maximiliano Javier Pérez (Jujuy), quien obtuvo 10.33 puntos en su presentación. Según el detalle consignado, participó en el orden 7 y realizó la monta 5, sumando unidades en una jornada donde se informó que hubo pocas caídas y buena sumatoria para la mayoría.

En la categoría Crina Limpia, el representante provincial fue Matías Daniel Morales (Jujuy), quien registró 8.99 puntos. De acuerdo con el listado, Morales participó con referencia 8 – 22, quedando su actuación incorporada a los resultados de la segunda noche del campeonato.

Por su parte, en Gurupa Sureña, se informó la participación de Luciano Franco Nahuel Cachullani (Jujuy), con un puntaje de 0.00. En el detalle publicado, su registro figura con la referencia 24 – 23, dentro del desarrollo de la jornada.

Jesús María: segunda noche y cambios en el acumulado La jornada se completó con resultados destacados en las tres categorías principales. En Crina Limpia, la mejor monta del día fue la de Walter González (Buenos Aires) con 13 puntos, y el acumulado quedó liderado por Franco González (Salta) y Darío García (Río Negro) con 20.99. En Gurupa Sureña, la mejor monta de la noche fue la de Aron Tort (Capital Federal), quien pasó a encabezar el acumulado con 23.33, seguido por Dante Bonetto (San Luis) con 21.33. En Bastos, una jineteada de 14 puntos le permitió a Emiliano Molina (Neuquén) liderar el acumulado con 26.33. Desde la organización se informó además que hasta el décimo puesto de cada categoría recibe premios, en el marco del campeonato que continúa desarrollándose durante el festival.

