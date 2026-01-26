Cazzu brilló en la segunda noche del Cosquín 2026

La segunda jornada del Festival Nacional de Folklore de Cosquín tuvo momentos cargados de emoción , con el esperado cruce entre Nahuel Pennisi y Raly Barrionuevo , además de las primeras presentaciones de Cazzu y la Delegación de Brasil , que aportaron aire nuevo a la velada.

A una hora exacta del inicio formal del espectáculo, la peatonal de Cosquín ya lucía colmada , una señal inequívoca de que la programación de este domingo se perfilaba como una de las más multitudinarias del festival.

Si bien el estreno de Cazzu sobre el escenario parecía, de entrada, el gran atractivo de la noche, el desarrollo del show demostró que no fue el único. Con el avance de las actuaciones , surgieron verdaderos momentos destacados que se vivieron con intensidad y emoción entre el público.

Antes incluso de que la artista jujeña saliera a escena, el Dúo Coplanacu fue protagonista en el escenario Atahualpa Yupanqui , donde festejó nada menos que cuatro décadas de camino musical. A diferencia de lo ocurrido en Jesús María , en esta edición Roberto Cantos y Julio Paz optaron por no brindar declaraciones en conferencia de prensa .

Mientras ultimaban detalles sobre el escenario, una voz desde el público rompió el silencio con un sentido “gracias Copla, los amamos”. La respuesta no tardó en llegar: “Nosotros también”, devolvió Julio, sonriente. Todo indica que la repercusión mediática generada tiempo atrás por sus dichos sobre Javier Milei dejó alguna marca en el dúo, aunque no lo suficientemente profunda como para silenciar sus ideas ni su compromiso, esos que sostienen y defienden desde hace ya cuarenta años.

La conexión con la gente fue total: el público les devolvió cariño en cada canción y los artistas respondieron con gestos de gratitud, desplegando una vibra contagiosa, alegría genuina y un carisma que se sostuvo de principio a fin. Más adelante, sumaron invitados especiales: Jimena Romero Paz, de la academia La Clave de Santiago del Estero, se unió para interpretar la chacarera Para el que ande lejos, mientras que el joven tucumano Nacho Cuéllar dijo presente en La luna en tu pelo.

Ya sobre el final, Paz bromeó con el escaso tiempo asignado en escena —apenas treinta minutos— y lo hizo con un tono bien cordobés que desató carcajadas en “el gran patio folclórico”, tal como él mismo lo definió. El cierre llegó con una ovación de pie que selló una despedida cargada de afecto.

La emoción de Nahuel Pennisi con Raly Barrionuevo

Cerca de las once de la noche, Nahuel Pennisi apareció en escena y llenó el ambiente de sensibilidad con su inconfundible timbre. Días atrás había confesado en La Voz en Vivo que la música atraviesa cada aspecto de su vida y funciona como su modo más genuino de conectarse con los demás. Esa misma sensación se trasladó al escenario cuando, frente a una plaza colmada, agradeció con emoción la posibilidad de cantar para el público.

Después de la recordada reunión en el Festival de Jesús María —donde compartió tablas con Luciano Pereyra y La Konga—, el momento más esperado llegó con la irrupción de Raly Barrionuevo, quien se sumó a la actuación para interpretar juntos Doña Ubenza, mate en mano y clima de camaradería.

El músico santiagueño fundió a Pennisi en un abrazo cargado de afecto y ambos regalaron una postal inolvidable para los presentes. El cierre tuvo sabor festivo, con sonidos de carnavalito y chamamé que terminaron de encender la noche.

Un patio folclórico, literalmente

Aunque parecía el final, todavía quedaba más por vivir. En pleno recital de Raly Barrionuevo, Nahuel Pennisi regresó a escena y juntos compartieron otras dos canciones. Los gestos de afecto, los abrazos y la conexión sobre el escenario volvieron a confirmar un lazo que nació y se fortaleció gracias a la música.

Ese “patio folklórico” que Paz había mencionado anteriormente cobró verdadera dimensión durante el show de Raly. Desde los pasillos de la Plaza se multiplicaban las rondas de gente bailando, un movimiento constante que podía apreciarse con claridad desde la Terraza. Las postales, vistas desde lo alto, erizaron la piel de quienes fueron testigos de ese momento único.

El artista oriundo de Santiago del Estero quedó en el centro de la conversación digital luego de su presentación exprés en el Festival de Jesús María. Frente a las consultas de la prensa sobre la posibilidad de no regresar en la próxima edición, el músico bajó el tono de la polémica y aclaró que simplemente atravesó una jornada complicada, remarcando además que valora y disfruta cada invitación que recibe para subirse a un escenario.

Nahuel Pennisi.

De zamba a samba

Tras el tributo a Ramón Navarro protagonizado por Flor Castro y Rocío Villegas, llegó el estreno absoluto de la Delegación de Brasil, que sorprendió con una propuesta escénica inédita para el Cosquín Folklore. La comparsa llegada desde Río de Janeiro copó el escenario Atahualpa Yupanqui y ofreció un espectáculo sin antecedentes en la historia del festival.

El ritmo de la samba atravesó incluso al público más tradicional y logró que muchos se levantaran a bailar, impulsados por el magnetismo de los artistas, la destreza de las passistas y la fuerza arrolladora del grupo. La ovación fue tal que el deseo quedó claro: el año próximo, su regreso parece inevitable.

Flor Castro y Rocío Villegas.

La noche avanzada empezó a adquirir otra atmósfera con la presentación de Paola Bernal, quien apostó por una puesta visual marcada por el uso de telas claras y la participación de bailarines. Más adelante, la cantante sumó a copleros y bombistos que invadieron el escenario y le dieron un cierre colectivo a su actuación, justo antes de la salida de Facundo Toro.

El gran Facundo Toro

Antes de subir al escenario, Facundo Toro —hijo del recordado Daniel Toro— pasó el inicio de la noche compartiendo una cena en La Próspero con amigos y con Ángel Carabajal, compañero de ruta en la obra Bien Argentino durante varias temporadas.

Facundo Toro en el cosquin 2026.

Dueño de una calidez natural y un gran oficio artístico, celebró tres décadas de trayectoria con un show de altísimo nivel, reafirmando su lugar dentro del folklore argentino.

A lo largo del show abrió el escenario a nuevas voces: convocó a Valentina Lozano para interpretar Sin ti no valgo nada; al pampeano Joaquín Chavarino, referente de un folklore renovado, que sumó coplas recitadas; y al Dúo Prado Helguero para compartir El tramposo.

“Apoyemos a la juventud”, lanzó Facundo. El tramo final de los invitados tuvo un tinte familiar y popular: invitó a su hermano Claudio y a Guillermo Novellis, líder de La Mosca, para una versión en clave folklórica de Muchachos, con un claro deseo colectivo de ir por la cuarta estrella.

La Jefa está en la casa

Tras la actuación del dúo de danza estilizada Gerez-Coliluan, consagrado en el Pre Cosquín, el escenario quedó listo para la salida de Cazzu. La artista nacida en Jujuy ofreció su segunda presentación en las sierras de Córdoba, esta vez con un show centrado en las canciones de su álbum Latinaje.

Cazzu en Cosquín.

Tal como comentó en la jornada previa, tanto su paso por Jesús María como por Cosquín fueron espectáculos diseñados especialmente para estos encuentros. Durante el recital mantuvo un diálogo constante con el público, dedicó palabras de gratitud a su amiga Floren —presente entre los espectadores— y compartió la emoción de ver cómo sus anhelos se van concretando paso a paso.

La propuesta terminó de tomar forma con una combinación de climas que cruzaron el trap, las raíces del folklore nacional y la energía de la cumbia.

Sin embargo, el pasaje más emotivo de la noche llegó cuando convocó a Los Nombradores del Alba para compartir Me tocó perder y Zamba para olvidarte, una obra que en 2026 celebra medio siglo de historia. Como broche final, la artista presentó una canción inédita titulada Jujuy, un homenaje sentido a la provincia que la vio nacer.