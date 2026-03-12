La primera foto de Paulo Dybala con su hija Gia que conmovió a todos en redes

Paulo Dybala emocionó a todos al mostrar su primera foto con su beba Gia.

Paulo Dybala compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram al mostrarse por primera vez junto a su hija Gia. “Amor de papá”, escribió el delantero al acompañar la publicación. En la fotografía aparece con la beba en brazos, mientras ella duerme apoyada sobre su pecho, vestida con un conjunto blanco con estampas de jirafas y un gorrito.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones y mensajes de ternura de los seguidores. Entre ellos se destacó el comentario de Oriana Sabatini. “Diooos”, escribió la cantante con evidente emoción en un mensaje que superó los siete mil “me gusta”.

La foto de Paulo Dybala junto a Gia. Se conoció un video de la intimidad familiar de Catherine Fulop con su nieta Gia Catherine Fulop también publicó en sus redes un dulce video junto a su nieta, Gia Dybala. El clip muestra un instante familiar muy íntimo que conmovió rápidamente a sus seguidores. La grabación había sido compartida en primer lugar por Tiziana Sabatini, hermana de Oriana Sabatini, como parte de un saludo dedicado a su mamá, quien celebra hoy sus 61 años.

En el video se observa a Fulop de espaldas en el living de la casa de Paulo Dybala, mientras tiene a la beba en brazos y la mece suavemente para calmarla.

Tiziana Sabatini compartió el video más tierno de Cathy Fulop disfrutando de su nieta, Gia Dybala Sobre el video, Tiziana Sabatini acompañó la publicación con un mensaje para su mamá en el día de su cumpleaños: "Feliz cumple a la mejor mamá y ahora abuela. Te amo". Como respuesta, Catherine Fulop le dedicó unas palabras en sus historias de Instagram: "Te amo mi Titi. Ustedes son mi vida entera". Lo que más conmovió a los usuarios fue la cercanía entre Fulop y su nieta, Gia Dybala. Las imágenes de la familia junto a la beba, nacida hace apenas una semana, siguen generando ternura entre los seguidores.

