Una belleza. El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas

Foto 1/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Crédito: "El Diablo Charly" Por Compartí:









Foto 2/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Crédito: "El Diablo Charly" Por Compartí:









Foto 3/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Crédito: Florencia Sosa Por Compartí:









Foto 4/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Créditos: Nico Lazarte y Argentina Salvaje Por Compartí:









Foto 5/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Créditos: Nico Lazarte y Argentina Salvaje Por Compartí:







Foto 6/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Créditos: "Don Marqvez" Por Compartí:







Foto 7/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Créditos: "Don Marqvez" Por Compartí:







Foto 8/8 El cielo jujeño entre los mejores del mundo para ver las estrellas - Créditos: "Don Marqvez" Por Compartí:









Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







