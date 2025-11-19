"Envidiosa" en Netflix: Griselda Siciliani reveló algo inesperado sobre el final de la 3° temporada

Griselda Siciliani se refirió al rumbo que tomará Envidiosa a pocos días del estreno de su tercera temporada , que estará disponible en Netflix desde el miércoles 19 de noviembre . En diálogo con colegas de La Nación, la actriz contó cómo evolucionará su personaje , Vicky , mostrando cómo enfrenta exigencias externas y pone en práctica lo aprendido durante la terapia .

Asimismo, la reconocida artista adelantó que esta entrega inicia la etapa final de uno de los roles más importantes de su trayectoria .

La actriz admite que comparte pocas características con Vicky , su personaje en Envidiosa . A diferencia de la protagonista , ella no se define como celosa ni envidiosa .

Griselda Siciliani revela detalles de la tercera temporada de Envidiosa en Netflix, su personaje Vicky y su impacto en su vida.

“ No soy una persona celosa ni envidiosa . No va por ahí mi neurosis (risas). Mi neurosis va más por el perfeccionismo , por querer abarcar mucho , por castigarme por las cosas que no llego a hacer, pero no por la competencia con los otros. Por eso me resulta tan lindo hacer a Vicky , porque no tengo tantos puntos en común y eso me permite jugar mucho más ”, detalla.

Esteban Lamothe y Griselda Siciliani en la temporada 3 de Envidiosa.

En esta tercera entrega, Vicky atraviesa una transformación notable, empezando a poner en práctica lo aprendido en terapia y a poner en tela de juicio las normas sociales.

“Siento que esta es la primera vez que Vicky hace un cambio, que descubre algo. Se empiezan a ver esas herramientas que tomó de la terapia, de su pareja, de su hermana y hay cambios en su vida. Y hacia el final de la temporada es cuando realmente descubre que aquello que creía que era un deseo era un mandato, un mandato muy poco conectado con lo que realmente quiere para su vida”, explica Siciliani.

El vínculo entre Vicky y Matías, papel a cargo de Esteban Lamothe, se fortalece, aunque surgen nuevos obstáculos. Siciliani resalta la profunda camaradería y la confianza que comparte con Lamothe, lo cual facilita el rodaje de las escenas, ya que la excelente sintonía entre ambos les permite improvisar y profundizar en la relación de sus personajes.

Nicki Nicole es parte de la tercera temporada.

Nuevas figuras en el elenco de Envidiosa

La tercera entrega de Envidiosa suma a su elenco a Nicki Nicole, Agustín Aristarán (Soy Rada), María Abadi, Sebastián Wainraich y Julieta Cardinali. Siciliani resalta la conexión inmediata que estableció con Nicki Nicole, con quien su personaje desarrolla un vínculo casi maternal.

“Con Nicki tuvimos química enseguida y se armó algo muy lindo. Por momentos, Vicky y Virtudes (así se llama su personaje) tienen una relación muy maternal. Me dio mucho honor ser la primera persona con la que dé sus primeros pasos como actriz. Es una genia absoluta”, comenta.

La nueva temporada de Envidiosa estará disponible el 19 de noviembre en Netflix.

El éxito de Envidiosa

Siciliani señala que el atractivo de Envidiosa radica en la irreverencia de su protagonista. “Todo lo que piensa y todo lo que dice es incorrecto, es cancelable. Vicky atrasa mucho en todo pero, a su vez, lo hace desde tal honestidad e ingenuidad que uno termina empatizando con ella”, comenta.

El mayor reto, agrega, fue conseguir que la audiencia conectara con un personaje cargado de defectos: “A pesar de todas sus cosas negativas, estaba ocupada en generar humor y vulnerabilidad, y eso lo lográs con sutilezas en la actuación, en el libro y en la dirección”.

envidiosa netflix.jpg

El rodaje de la última temporada

El trabajo en el set de la serie resultó extenuante debido a la intensidad del papel y a la gran cantidad de escenas en las que Vicky aparece. “Estoy en todas las escenas y en todos los capítulos, entonces eso se traduce en jornadas de trabajo de once horas por día, todos los días, durante muchos meses. Creo que ese fue el mayor esfuerzo”, contó la actriz. A pesar del esfuerzo, se muestra profundamente agradecida por la recepción del público.

El último día de filmación fue especialmente conmovedor para Siciliani: “Me acuerdo de que ese día me fui con un montón de regalos que me habían hecho los diferentes equipos de vestuario, de arte, de sonido, y me subí al auto y lloré todo el trayecto despidiendo a este personaje”.

Envidiosa es una de las series más vistas de América Latina.

El legado de Envidiosa

En el mismo sentido, Siciliani resalta lo que significó trabajar para una plataforma como Netflix, muy distinta a la televisión abierta, y cómo el alcance de la serie superó todas las previsiones: “Si bien todos sentíamos que este proyecto iba a funcionar, pasó algo más que eso que ni sé cómo explicar. Me fui diez días a Madrid y en la calle era como estar acá. Donde entraba me hablaban de la serie, del personaje, qué cuando viene la tercera. Me fui a Brasil a descansar un poco y fue igual. Creo que con el tiempo me voy a dar cuenta de que me dejó, lo tengo muy encima todavía”, cierra Siciliani.