viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 11:20
Podcast.

"La doctora YouTube": una médica jujeña que acompaña el embarazo con información clara y cercana

La doctora Ana María Atencio, usa las redes para explicar qué pasa en el cuerpo durante el embarazo y en este podcast lo sintetiza en tres trimestres.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
 “El embarazo es un cimbronazo para el organismo, es un cataclismo muy fuerte desde el principio”, señaló.

 “El embarazo es un cimbronazo para el organismo, es un cataclismo muy fuerte desde el principio”, señaló.

ANA MARIA ATENCIO - PODCAST

Con un lenguaje simple, didáctico y apoyada en las redes sociales, la doctora Ana María Atencio se convirtió en una referencia para muchas mujeres que transitan el embarazo. Con más de 30 años de trayectoria como médica generalista (MP 1958), Atencio conduce el canal educativo de YouTubeGestar con salud, donde explica qué ocurre en el cuerpo durante cada etapa de la gestación.

Conocida en Jujuy como “ la doctora YouTube ”, la profesional dialogó con Canal 4 y TodoJujuy en un interesante podcast sobre los cambios físicos y hormonales que atraviesan las mujeres embarazadas.

“Hay cosas que pueden ser para unas y para otras en el momento del embarazo. Cada mujer puede experimentar sus propias vivencias”, explicó, destacando que no todos los embarazos se viven de la misma manera. “Hay cosas que pueden ser para unas y para otras en el momento del embarazo. Cada mujer puede experimentar sus propias vivencias”, explicó, destacando que no todos los embarazos se viven de la misma manera.

Los cambios en los diferentes trimestres del embarazo

Durante el podcast, Atencio remarcó que el embarazo es un proceso intenso desde el inicio. “El embarazo es un cimbronazo para el organismo, es un cataclismo muy fuerte desde el principio”, señaló, y por eso considera fundamental contar con información confiable que ayude a comprender lo que ocurre en el cuerpo.

La médica divide el embarazo en tres grandes etapas o trimestres, en los que se producen distintos cambios. En el primer trimestre, suelen aparecer las náuseas, el cansancio extremo y la sensibilidad en las mamas. “Se empiezan a notar cambios en la coloración de las mamas”, explicó, como parte de las primeras señales físicas del embarazo.

image

El segundo trimestre es, según la especialista, el momento más tranquilo. “Es la mejor etapa del embarazo”, afirmó, ya que muchas mujeres recuperan energía y disminuyen las molestias, aunque el cuerpo continúa adaptándose al crecimiento del bebé.

Finalmente, en el tercer trimestre, llegan los mayores desafíos físicos. “Es el momento más duro: el cuerpo se pone más pesado y se reblandecen las articulaciones”, detalló Atencio, subrayando la importancia del acompañamiento médico y del autocuidado en esta etapa final.

Con sus videos y apariciones en medios, la doctora Ana María Atencio busca acercar la medicina a la vida cotidiana, brindando herramientas para que las mujeres transiten el embarazo con mayor tranquilidad, conocimiento y confianza.

