miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 10:58
Día Mundial.

En Argentina, el 60% de los adultos tiene un índice de masa corporal por encima del recomendado

La obesidad en Argentina es una enfermedad crónica con impacto en la salud pública que requiere prevención, detección y tratamientos integrales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Bajar de peso sin “milagros”: cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

Bajar de peso sin “milagros”: cuándo los medicamentos pueden ayudar en la obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva y multifactorial, no una cuestión estética ni de voluntad. Este trastorno, definido por la acumulación excesiva de grasa corporal, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, apnea del sueño, ciertos tipos de cáncer y trastornos osteoarticulares, entre otras condiciones que afectan la calidad de vida y la expectativa saludable.

En Argentina, más de la mitad de los adultos presentan exceso de peso. Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, alrededor del 25% de la población adulta vive con obesidad y más del 36% con sobrepeso. En conjunto, esto significa que aproximadamente el 60% de los adultos tiene un índice de masa corporal por encima de lo recomendado.

La situación también afecta a niños y adolescentes: se estima que cerca del 40% presenta exceso de peso, lo que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez”, detalla Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

Prevención: fundamental para frenar la epidemia

La prevención es el pilar fundamental para enfrentar la obesidad y se basa en:

  • Alimentación saludable, priorizando frutas, verduras, legumbres y alimentos mínimamente procesados.
  • Actividad física regular: al menos 150 minutos semanales en adultos y 60 minutos diarios en niños y adolescentes.
  • Entornos saludables que faciliten elecciones alimentarias adecuadas y reduzcan el sedentarismo.

Detección temprana y abordaje integral

El diagnóstico se realiza mediante herramientas como el índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de cintura y la evaluación de comorbilidades asociadas.

Un abordaje adecuado incluye:

  • Evaluación médica completa.
  • Estudios metabólicos y cardiovasculares.
  • Plan nutricional personalizado.
  • Acompañamiento psicológico y conductual.
  • Programa de actividad física adaptado.

Tratamientos disponibles

  • Cambios en el estilo de vida: base de todo tratamiento.
  • Tratamiento farmacológico: indicado en casos seleccionados y bajo supervisión médica.
  • Cirugía bariátrica: opción para obesidad severa o con comorbilidades significativas.

Es fundamental derribar el estigma asociado a la obesidad y reconocerla como una enfermedad que requiere acompañamiento profesional sostenido. La prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son claves para mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones futuras”, finaliza la Dra. El Haj.

