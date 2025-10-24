Choque trágico: a un camión se le soltó el acoplado y produjo la muerte de un hombre

La Ruta Nacional 23 fue escenario de un trágico accidente que tuvo como resultado la muerte de un hombre.

Un hombre perdió la vida en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 23. Según confirmó el comisario Gustavo Rodríguez a colegas del Diario Río Negro, el choque tuvo lugar cuando un camión se desprendió de su acoplado.

La Ruta Nacional 23 fue escenario de un trágico accidente que tuvo como resultado la muerte de un hombre. Detalles del accidente en la Ruta 23 El trágico hecho tuvo lugar el jueves, instantes antes de las 20, a pocos kilómetros del paraje Nahuel Niyeu, en Río Negro. El comisario precisó que la Unidad de Valcheta intervino en el lugar y que la víctima era un hombre de unos 69 años.

El acoplado de un camión se desprendió y causó una muerte. De acuerdo con lo informado, el siniestro involucró a un camión cargado con fardos y a un automóvil particular con dos ocupantes. Inicialmente se desconocían las circunstancias exactas del choque, pero las investigaciones posteriores confirmaron que el acoplado del camión se soltó y terminó invadiendo el carril por el que transitaba el vehículo más pequeño.

Murió un hombre en la Ruta 23. El conductor del auto no pudo reaccionar a tiempo y sufrió un impacto frontal. Como consecuencia del fuerte golpe, el hombre falleció casi de inmediato, mientras que su acompañante debió ser trasladada de urgencia a Viedma.

