Cande Tinelli tuvo un accidente y será operada

La hija de Marcelo Tinelli se cayó de su caballo y sufrió una fractura.

Cande Tinelli sufrió un percance mientras practicaba equitación y necesitará someterse a una cirugía . La noticia se dio a conocer en LAM a través de Pepe Ochoa , quien explicó que la hija de Marcelo Tinelli “ tuvo un accidente en caballo y se rompió la mano ”. Ángel de Brito agregó detalles: “ Se quebró la muñeca ”.

De acuerdo con el panelista, el incidente ocurrió mientras Cande estaba grabando para el reality familiar . “ Se cayó de una manera tonta en el hípico ”, señaló Pepe .

En mayo, Cande Tinelli se refirió a su separación de Coti Sorokin en diálogo con Puro Show . La pareja se había casado a principios de 2024 y la hija de Marcelo aclaró cómo quedó su relación tras la ruptura .

“¿Cómo estás en lo personal después de la separación de Coti ?”, preguntó el cronista. La influencer respondió: “ Estoy bien, en un buen momento la verdad, tranquila, ocupándome de mí ”.

Cande Tinelli sufrió un accidente y será operada.

Al indagar sobre la comunicación entre ellos, Walle Leiva le preguntó si todavía había diálogo, a lo que Cande contestó: “Sí, nos llevamos bien, obviamente que hay diálogo, nos queremos un montón así que ojalá que eso no deje de suceder, el divorcio está por salir”.

Cuando se le consultó si la decisión había sido suya, la cantante explicó: “No, capaz la tomé yo estando acá, él estaba en Madrid y tenía para un tiempo largo allá, yo lo quería hacer, los dos sabíamos que era lo mejor”.

La hija de Marcelo Tinelli se cayó de su caballo y sufrió una fractura.

Finalmente, sobre los motivos de la separación, Cande aclaró: “No, no fue nada grave, fue un desgaste después de muchas idas y vueltas y todo, pero la mejor. Es mentira que estoy en otra relación, no quiero una ni de casualidad”.