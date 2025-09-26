Sabrina Rojas se refirió a su relación con Marcelo Tinelli: "Es hipnótico"

Marcelo Tinelli sorprendió a su público al anunciar en Carnaval Stream el fin de su vínculo amoroso con Milett Figueroa , tras dos años de relación . Durante la emisión de su segundo programa Estamos de Paso , el conductor comunicó esta noticia que dejó a sus seguidores desconcertados y generó un nuevo foco de especulaciones sobre su entorno cercano .

Será? Sabrina Rojas habló del rumor de romance con uno de los integrantes de la Scaloneta

La sorpresa se hizo evidente en el estudio, donde todas las miradas se dirigieron hacia Sabrina Rojas , su compañera de transmisión , quien también atraviesa un período de soltería . Algunas actitudes observadas en pantalla alimentaron los comentarios: ¿habrá surgido algo más que amistad entre Tinelli y Rojas ? ¿Se estaría gestando una nueva relación detrás de cámaras o simplemente el espectáculo potencia la curiosidad de los espectadores?

En busca de claridad, el equipo de LAM se acercó a Sabrina Rojas para conocer su versión sobre los rumores : ¿tenía algún vínculo con la ruptura de Tinelli ? La actriz fue categórica al negar cualquier implicancia: aseguró que no era “ ninguna tercera en discordia ” y quiso dejarlo claro frente a las cámaras de América . No obstante, agregó con un toque de humor que despertó sonrisas: describió a Marcelo como alguien “ hipnótico ”.

Aunque su comentario tenía un matiz jocoso, no tardó en matizar su postura con seriedad para despejar cualquier confusión: explicó que mantiene una relación estrictamente profesional con Tinelli y que no tiene participación alguna en la separación. Reconoció la admiración por su jefe, pero subrayó que no hay intención romántica: su vínculo se limita al respeto y la buena relación laboral.

Esto plantea la pregunta sobre los límites entre lo profesional y lo afectivo en el ambiente televisivo, donde la cercanía y la admiración pueden prestarse a interpretaciones diversas.

Sabrina Rojas contó toda la verdad sobre su vínculo sentimental con Marcelo Tinelli.

Más tarde, durante la emisión de Pasó en América, Sabrina Rojas retomó el tema con la guía de su compañera Natalie Weber. Inspirándose en una nota de Infobae sobre mujeres que prefieren parejas más jóvenes, la actriz dejó en claro sus criterios: busca hombres que estén en su misma franja etaria, evitando tanto excesiva juventud como madurez extrema.

Aun así, admitió con naturalidad que un hombre de 30 años atractivo también podría llamar su atención. Sus declaraciones, honestas y directas, contribuyeron a poner fin a los rumores y a recuperar el control de la narrativa sobre su vida privada.

La visión de Sabrina Rojas sobre las relaciones

Rojas profundizó en su enfoque sentimental con una reflexión que llamó la atención: aclaró que, a pesar de la imagen de diversión que a veces proyecta, es selectiva y cautelosa al momento de involucrarse. “Elijo mucho quién entra a la casita y quién no”, señaló, dejando en evidencia que para ella la discreción y la madurez pesan más que la espontaneidad o la aventura pasajera en sus vínculos amorosos.

En cuanto a su postura sobre hombres más jóvenes, Sabrina fue clara y sin rodeos. Tras vivir distintas experiencias y conocer sus propias preferencias, señaló que valora más la compañía de alguien con madurez y recorrido: considera que quienes tienen más edad aportan vivencias y seguridad, mientras que los hombres más jóvenes suelen ser inexpertos. Con humor y franqueza, describió un panorama donde la afinidad y la experiencia pesan más que la atracción pasajera o la novedad.

Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli.

Mientras tanto, en el estudio, entre miradas curiosas, silencios y preguntas no formuladas, la noticia de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando repercusión. A pesar de que Sabrina enfatiza que “Marcelo es mi jefe”, las dudas y especulaciones permanecen, flotando entre la luz y la sombra del ámbito mediático argentino.

Pronto surgieron diversas opiniones que pusieron en perspectiva los rumores. Carlos Monti, periodista y conductor del programa Mediodía Bien Arriba en TV Pública, compartió la versión que se maneja cerca de Marcelo Tinelli. Según su relato, “Del lado de Marcelo Hugo, cero. No hay nada”, y aunque admitió que “en el streaming coquetearon”, aclaró que la interacción se circunscribe exclusivamente al ámbito profesional y recreativo del programa.