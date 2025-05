Sabrina Rojas se descompensó en medio de su programa: qué le pasó

Sabrina Rojas se descompensó en vivo y tuvo que retirarse: “Se me bajó la presión”.

“Necesito ir al baño, ¿puedo? Ya vengo, ya vengo”, expresó Sabrina, mientras Tartu quedaba totalmente desconcertado. Cuando se dio cuenta de que Rojas no había ido al baño y que el equipo la estaba asistiendo detrás de cámaras, el presentador comentó: “¿Esto es real? Está Sabri ahí... Le bajó la presión”.

Sabrina Rojas se descompensó en vivo.

Sabrina Rojas volvió al programa tras su descompensación

Tras permanecer 15 minutos fuera del aire, Sabrina volvió al programa y detalló lo ocurrido: “Volví, pero no quiere decir que no tenga que volver a salir. Estoy con la presión un poquito baja. Metí la excusa de que me estaba haciendo pis, pero estoy con la presión baja”.

“Es que hoy fue un día intenso”, respondió Tartu. A lo que Rojas añadió: “Hoy fue un día largo. No estoy embarazada. Lechu, quedate tranquilo… Hoy voy a estar más de espectadora”.