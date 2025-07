Sabrina Rojas habló del rumor de romance con uno de los integrantes de la Scaloneta

Separación. Las fotos íntimas de Nico Vázquez tras la separación: no estaba solo

Para poner en contexto, el jugador de la Juventus y la Selección Argentina está en pareja con Paloma Silberberg, con quien acaba de regresar de unas vacaciones en Estados Unidos; lo que hizo estallar a la conductora que no dudó en contestar semejante cosa.

“En LAM hicieron un enigmático donde decían que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Quiero decir que no es verdad”, expuso Rojas.

“Si algo hubiese sido verdad, tal vez, me llamo silencio, sana, sana, qué sé yo. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así”, apuntó Sabrina.

Qué pasó entre Sabrina Rojas y Nico González en el boliche

“Sí, charlé con él. Fui a ese lugar con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué fotos con los chicos que estaban ahí… En eso yo estoy tomando Fernet y él me habla. Me pregunta qué estaba tomando… Estaban los grupos de amigos mezclados”, continuó Sabrina.

Sobre el video en el que se la ve muy cerca, cara a cara, con el futbolista, aseguró: “Yo no sabía quién era. Charlamos un rato porque, claramente, en el boliche uno habla así de cerca y parece que estoy chapando. La música estaba muy fuerte”.

“Él, muy amable, me dice ‘¿no sabés quién soy?’. Y yo le dije que no. Y me cuenta quién es. Y yo le dije ‘ay, mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos’. Y ahí terminó todo”, relató Rojas.

Y concluyó: “Me fui sola. Saludé a mis amigas porque yo me iba en mi auto y me acompañó el dueño del lugar, Rodrigo, hasta el estacionamiento. Me fui sola. Nadie chapó con nadie”.