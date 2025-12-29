lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 17:12
Turismo.

Escapadas a Mendoza: un atractivo pueblo para disfrutar del sabor local y de la naturaleza

A solo 30 minutos de la capital provincial, este destino combina paisajes encantadores con una oferta gastronómica y vinícola única para disfrutar.

viajes Todo Jujuy
Chacras de Coria, un lugar lleno de magia en Mendoza.

Chacras de Coria, un lugar lleno de magia en Mendoza.

Mendoza alberga tesoros poco conocidos imponentes. En cada esquina surgen pueblos que seducen con su historia, tradiciones y gastronomía, todo enmarcado por un paisaje natural único. Aunque varios de estos destinos aún no figuran en las rutas turísticas convencionales, su atractivo los convierte en lugares imperdibles para unas escapadas.

La provincia es reconocida por sus majestuosos panoramas de la Cordillera de los Andes y su destacada industria vitivinícola.

A menos de media hora de la capital de la provincia, se encuentra este sitio ideal para degustar los mejores platos y vinos.

Asimismo, alberga un pueblo encantador que se perfila como el destino perfecto para quienes buscan aventuras distintas y disfrutar de la cocina local. Situado a menos de media hora de la capital provincial, Chacras de Coria se revela como un tesoro escondido.

Esta pequeña localidad, ubicada en el prestigioso departamento de Luján de Cuyo, combina la paz y el encanto de un pueblo con una oferta gastronómica de primer nivel. Sus platos se suelen maridar con los vinos más selectos de la región, todo enmarcado por los habituales y majestuosos paisajes mendocinos.

Para variar el itinerario habitual en tu visita a Mendoza, este pintoresco pueblo es una gran alternativa.

Dónde queda Chacras de Coria

Chacras de Coria es un pintoresco poblado situado en la zona norte de la provincia de Mendoza, perteneciente al departamento de Luján de Cuyo. Se encuentra a tan solo 13 kilómetros de la capital, lo que lo convierte en un destino perfecto para viajeros que desean relajarse mientras disfrutan de excelentes vinos y una variada propuesta culinaria.

Cómo llegar a Chacras de Coria.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Chacras de Coria, Mendoza?

  • Explorar su legado y costumbres: este encantador pueblo mendocino brinda varias oportunidades para adentrarse en su historia y tradiciones. Para recorrer los edificios más relevantes y los lugares emblemáticos de la localidad, la opción más aconsejable es realizar el Circuito Histórico. Este itinerario guía a los visitantes por espacios como la Plaza General Gerónimo Espejo, el Paseo Cultural, la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y la antigua estación de trenes.
Chacras de Coria, un lugar lleno de magia en Mendoza.
  • Conectar con la naturaleza: como ocurre en gran parte de Mendoza, Chacras de Coria ofrece un paisaje natural excepcional. Este poblado está situado en una zona privilegiada, rodeado de extensos viñedos y majestuosas montañas. Una alternativa recomendable es alquilar una bicicleta y recorrer los diferentes campos y bodegas del lugar.
  • Disfrutar de su cocina: durante la visita es casi imposible no probar la gastronomía local, que va desde platos tradicionales hasta propuestas gourmet. Muchas excursiones por las bodegas incluyen catas de vinos exclusivos acompañadas de experiencias culinarias memorables.
Cómo llegar a Chacras de Coria, Mendoza

Para desplazarse hasta Chacras de Coria desde la ciudad de Mendoza, existen dos rutas principales. La primera opción es transitar por el Corredor del Oeste durante unos 13 kilómetros, mientras que la segunda alternativa es recorrer la Ruta Nacional 40 por aproximadamente 16 kilómetros. Según el camino elegido, el trayecto en automóvil suele durar entre 20 y 25 minutos.

