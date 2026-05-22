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22 de mayo de 2026 - 19:23
Mundo.

Tensión en Bolivia: siguen las protestas y hubo nuevos enfrentamientos

Bolivia registró una nueva jornada de protestas en La Paz, con enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bolivia: protestas masivas, gases y detenidos en medio de la crisis

Bolivia: protestas masivas, gases y detenidos en medio de la crisis

Bolivia volvió a registrar una jornada de tensión en La Paz, con protestas masivas, enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines, gases lacrimógenos, piedras y cartuchos de dinamita. Las movilizaciones exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis económica, bloqueos y fuerte malestar social.

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Campesinos, obreros, mineros, transportistas y docentes marcharon desde El Alto hacia el centro de la capital política boliviana. Muchos de los manifestantes llevaban cascos, ponchos y banderas indígenas.

Los accesos a la plaza de armas permanecen resguardados con rejas y cientos de efectivos policiales. En ese contexto, se registraron choques entre manifestantes y la Policía, que respondió con gases lacrimógenos para contener el avance de las columnas. Según constató la agencia AFP, durante las jornadas hubo al menos tres detenidos.

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Reclamos contra el Gobierno de Rodrigo Paz

Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta una creciente presión social. Los sectores movilizados describen la situación como la peor crisis económica del país andino en cuatro décadas.

La inflación interanual llegó al 14% en abril, según datos oficiales. Los reclamos iniciales estaban vinculados a aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de precios, pero con el correr de los días se transformaron en un pedido directo de renuncia.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dijo a AFP Melina Apaza, de 50 años, oriunda de la región minera de Oruro.

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Acusaciones por empresas estatales y recursos naturales

Entre los manifestantes también hay preocupación por el futuro de empresas estatales y recursos estratégicos. Omar Sandor, minero de 47 años, acusó al Gobierno de intentar avanzar sobre ese sector. “Está queriendo privatizar las empresas estatales y nuestros recursos naturales, como el litio”, expresó.

Ante la convulsión social, el Gobierno anunció una reorganización del gabinete con funcionarios con “capacidad de escucha”. El jueves nombró a un nuevo ministro de Trabajo como primer movimiento de esa reestructuración.

Embed - POLICÍA DESPEJA MANIFESTANTES CON AGENTES QUÍMICOS EN EL CENTRO DE LA PAZ

Los bloqueos continúan en Bolivia

La medida no logró frenar las movilizaciones. De acuerdo con datos oficiales, los bloqueos de rutas rozaban el medio centenar en todo el país. Las marchas continuaron con intensidad, mientras se mantiene el clima de tensión en La Paz y otras regiones.

El Gobierno asegura que grupos radicales buscan alterar el orden democrático y acusa al expresidente Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de las protestas.

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