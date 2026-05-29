Explosión en Cabo Cañaveral: el cohete New Glenn de Blue Origin sufrió una falla durante una prueba

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó por una “anomalía” durante una prueba en la plataforma de lanzamiento.

Un cohete de Blue Origin sufrió una explosión durante una prueba realizada en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral en la noche del jueves. El episodio generó un fuerte estallido que se sintió en viviendas cercanas y dejó el cielo teñido de tonalidades anaranjadas durante algunos segundos.

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Desde la compañía confirmaron que el hecho ocurrió durante un ensayo del cohete New Glenn , en el marco de una prueba de encendido de motores .

En un comunicado difundido a través de X , Blue Origin informó que todo su personal fue localizado luego del incidente y que no se registraron personas lesionadas . Por su parte, los servicios de emergencia indicaron que no hay riesgo para la población ni presencia de gases peligrosos u otras consecuencias derivadas de la explosión.

La compañía explicó en una breve declaración que “experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”. Asimismo, adelantaron que continuarán brindando información a medida que avance el proceso de investigación sobre lo ocurrido.

Por su parte, el fundador de la compañía y empresario estadounidense Jeff Bezos publicó un mensaje tras la explosión en el que señaló: “Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”.

La fuerte explosión del cohete New Glenn de Blue Origin en Florida.

El cohete New Glenn, de gran tamaño, había permanecido sin actividad desde abril después de que en un vuelo previo colocara un satélite en una órbita incorrecta a raíz de una falla en uno de sus motores. Este incidente representó apenas la tercera misión de este modelo, que Blue Origin planea emplear en futuras expediciones lunares en colaboración con la NASA.

Detalles técnicos del lanzamiento en Cabo Cañaveral

La detonación, ocurrida cerca de las 21 horas, se sintió con fuerza en zonas residenciales de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach, donde varios vecinos acudieron a redes sociales para expresar su sorpresa y difundir imágenes de una intensa bola de fuego que pudo observarse desde la playa.

El Complejo de Lanzamiento 36 de la Cape Canaveral Space Force Station es visible desde la franja costera. El cohete New Glenn realizó su vuelo inaugural en 2025 desde Cabo Cañaveral y fue bautizado en honor a John Glenn, el primer estadounidense en orbitar el planeta Tierra.

Un cohete New Glenn de Blue Origin listo para su lanzamiento en la Estación de la Fuerza Espacial de EEUU en Cabo Cañaveral, Florida, el 18 de abril de 2026.

Según informó la empresa creada por Jeff Bezos, el procedimiento previsto incluía la carga de propelente en el cohete antes de realizar el ensayo de ignición.

El cohete New Glenn se encontraba en preparación para su cuarta misión, fijada para el 4 de junio, que tenía como objetivo poner en órbita 48 satélites destinados al servicio de internet Leo de Amazon, competencia directa de Starlink, impulsado por Elon Musk. Sin embargo, durante la prueba no había ningún satélite instalado a bordo.

Repercusiones políticas y contexto del programa espacial

El legislador por Florida, Mike Haridopolos, cuyo distrito incluye la zona de Cabo Cañaveral, comunicó mediante un mensaje en X que se encuentra en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, luego de la explosión ocurrida en la plataforma de lanzamiento.

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó.

En su declaración, Haridopolos manifestó su alivio por la ausencia de personas heridas y destacó la labor de los equipos de emergencia, ingenieros y personal de las operaciones de lanzamiento, a quienes agradeció por la rápida respuesta ante el incidente.

El episodio se suma a una nueva serie de dificultades para Blue Origin, la compañía de exploración espacial perteneciente al empresario multimillonario Jeff Bezos.

En ese contexto, el programa espacial de Estados Unidos ingresó en una fase de expansión luego de que se anunciara que Blue Origin comenzaría este año con la construcción de una base lunar. La instalación estará ubicada en el polo sur de la Luna y forma parte del proyecto impulsado por la NASA para desarrollar la primera colonia humana permanente en el satélite durante la próxima década.

Un cohete de Blue Origin explotó durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida, la noche del jueves.

Agenda lunar de la NASA y nuevas misiones privadas hacia la Luna

El responsable de la NASA, Jared Isaacman, informó el martes 26 de mayo que, antes de que finalice 2026, se prevé el envío de tres misiones robóticas hacia la superficie lunar, todas ellas desarrolladas por compañías privadas de Estados Unidos.

La primera de estas expediciones, bautizada como Moon Base 1, fue adjudicada a Blue Origin, que será la encargada de desplegar su módulo de aterrizaje Blue Moon en la zona del polo sur de la Luna. La selección de esa región se debe a su exposición constante a la luz solar y a la hipótesis de que allí podrían existir reservas de agua en estado de hielo.