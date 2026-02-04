Habilitarán un espacio al aire libre en el dique Los Alisos para casarse

El anuncio fue realizado por el director del organismo, Octavio Rivas, quien confirmó que la inauguración se realizará el próximo martes en horario matutino. La iniciativa apunta a ampliar las opciones para las parejas que desean casarse fuera de los edificios tradicionales, sin costos adicionales más allá de la tasa correspondiente al servicio de matrimonio móvil.
Un escenario natural para celebrar el matrimonio
El nuevo espacio permitirá que parejas de localidades cercanas como Los Alisos y Alto Comedero, así como visitantes de otras provincias, puedan elegir un entorno natural para un momento significativo.
“Este espacio brinda la posibilidad de casarse en uno de los paisajes más lindos de la provincia, con un marco ideal para una celebración tan especial”, expresó Rivas. Además, destacó que la propuesta refuerza el perfil turístico de Jujuy, ya que cada vez más personas optan por escenarios naturales para ceremonias y producciones fotográficas.
Más servicios y modernización del Registro Civil
En el marco del anuncio, el director del Registro Civil realizó un balance de la gestión durante enero, un mes de alta demanda por los trámites vinculados a viajes familiares. En ese período se otorgaron más de 5.000 permisos de viaje sin registrarse inconvenientes en los controles.