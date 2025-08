Pensamientos negativos: el truco de una experta en neurociencia para combatirlos

Ayer tuve uno de esos días en los que todo parece derrumbarse. Tras una mala experiencia, un pensamiento negativo llevó a otro… y sin darme cuenta, ya estaba atrapada en una espiral mental. Eso me hizo recordar algo que he aprendido sobre el cerebro: Cuando tienes un pensamiento negativo, tu cerebro activa una red que busca confirmar que estás en lo cierto. Se llama sesgo de confirmación y ocurre sin que te des cuenta. La amígdala se dispara, entras en modo amenaza, y tu mente empieza a construir una historia que te hunde más. Y en ese momento, decirte “no pienses en eso” no ayuda. Pero hay algo que sí puede ayudarte: recordar que tú no eres ese pensamiento. Tú no eres ese error. Tú no eres esa mala hora. Una hora mala en una vida de 80 años es solo un 0,0000014% de tu vida. Literalmente. ¿Por qué dejar que algo tan pequeño tenga tanto poder? Este vídeo es un recordatorio para ti (y para mí): Eres más fuerte que tus pensamientos. Tienes herramientas, aunque a veces se te olviden. Y siempre puedes elegir, incluso dentro del caos. Si esto te resonó, no estás sol@, aunque a veces se sienta así