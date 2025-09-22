Truco fácil: ¿Cómo sacar las manchas de aceite de auto de la ropa?

productos especializados y remedios caseros para eliminar este tipo de manchas en la ropa.

Quitar manchas de aceite de motor de la ropa suele ser una tarea complicada, especialmente para quienes realizan el mantenimiento de sus vehículos o trabajan en talleres mecánicos . Un pequeño descuido puede arruinar la prenda si la mancha no se trata a tiempo. Para ello, existe un truco simple que puede resguardarte de estos altercados.

Actualmente, hay diversos productos especializados en el mercado diseñados para enfrentar este tipo de suciedad en tejidos, además de remedios caseros que pueden resultar efectivos. No obstante, es fundamental considerar factores como la rapidez de acción y el tiempo transcurrido desde que apareció la mancha.

Desde la compañía de seguros Race advierten que la actuación inmediata es fundamental, dado que cuanto más tiempo permanezca la mancha de aceite o grasa sobre la tela, más complicado será removerla. Además, tanto la grasa como el aceite son sustancias que no se disuelven en agua, lo que dificulta eliminarlas mediante los lavados tradicionales .

Por esta razón, es importante conocer los métodos y productos adecuados que permitan recuperar la ropa sin necesidad de esfuerzos excesivos.

En el mercado se pueden encontrar diversos desengrasantes en formatos como líquido, polvo, espuma o spray, con precios que oscilan entre los 3 y 8 euros.

Productos antimanchas caseros o comprados

En comercios y tiendas especializadas se hallan múltiples desengrasantes, disponibles en formas líquida, en polvo, en espuma o en spray, con un rango de precios aproximado de 3 a 8 euros. Estos artículos están formulados para remover la grasa, tanto de prendas de vestir como de superficies duras, incluyendo paredes y pisos.

Se recomienda respetar las indicaciones de cada producto, aunque generalmente se aconseja frotar ligeramente la zona afectada y dejar que el desengrasante actúe durante unos minutos antes de enjuagar. En caso de que no se consiga eliminar por completo la mancha de aceite o grasa, existen soluciones caseras que pueden ser útiles como complemento.

Entre las soluciones caseras más accesibles se encuentran el talco en polvo, el jabón líquido para platos, el bicarbonato de sodio y el jugo de limón. De acuerdo con la aseguradora Race, estos productos cotidianos pueden ser útiles para extraer manchas de aceite y grasa de las telas, actuando como agentes desengrasantes naturales.

Otra alternativa efectiva es el amoníaco, aunque requiere manipulación cuidadosa por su olor intenso y poder corrosivo. Se recomienda diluirlo en agua antes de usarlo y evitar aplicarlo directamente sobre prendas delicadas, ya que podría alterar el color del tejido. Este producto resulta más seguro para superficies resistentes, como pisos, azulejos o paredes.

Opciones más potentes para manchas que persisten

Si las alternativas caseras no logran resultados en superficies resistentes, se pueden emplear productos más fuertes, como aguarrás o fosfato trisódico, que resultan eficaces para eliminar residuos de grasa y aceite en materiales sólidos. Para manchas recientes, la aseguradora Race aconseja usar arena, serrín o talco, ya que funcionan como absorbentes naturales del líquido.

Esta técnica es habitual en estaciones de servicio para contener y limpiar derrames de aceite o combustible. Asimismo, se sugiere dejar que los agentes absorbentes actúen alrededor de una hora antes de barrer o retirar los restos, asegurando una mayor efectividad.

Si bien la nafta puede ser efectiva para remover manchas de grasa, es fundamental tener precaución debido a su gran riesgo de inflamabilidad. Por esta razón, se recomienda buscar opciones más seguras antes de recurrir a este producto. En situaciones donde la suciedad esté profundamente adherida a la tela o superficie, puede ser necesario repetir el tratamiento de limpieza en varias ocasiones hasta conseguir un resultado óptimo.