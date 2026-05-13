Perros mundialistas: lanzaron figuritas estilo Mundial para impulsar adopciones en Salta

Los perros en adopción del Centro Matías Nicolás Mancilla de Salta tienen su propio álbum mundialista. En medio de la fiebre por el fútbol y el furor por las figuritas, el refugio lanzó una original campaña para promover la adopción responsable de mascotas.
La propuesta fue impulsada por el Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla, dependiente de la Municipalidad de Salta, y rápidamente llamó la atención en redes sociales por su creatividad y ternura.
Perritos en adopción con estilo mundialista
La campaña presenta a los perros del refugio como si fueran “jugadores” de un álbum de la Copa del Mundo. Cada imagen incluye el nombre del animal, un equipo ficticio y algunas características importantes, como edad y tamaño.
Entre los protagonistas aparece “Pipo”, de Los Mil Razas FC, un perro de 8 años y porte grande. También figuran “Marcos”, de Los Veteranos FC; “Aramis”, de C.A. Patas Brava; “India”, de Los Sin Raza FC; y “Plumero”, de La Banda del Refugio.
Las “jugadoras” también tienen su lugar dentro de este particular álbum. Una de ellas es “Perla”, integrante del Team Princesitas.
Una campaña para encontrar familias
La iniciativa busca visibilizar a los perros que esperan una oportunidad y acercar sus historias de una manera distinta. Con una estética vinculada al fútbol, el refugio intenta llegar a más personas y generar conciencia sobre la adopción responsable.
El “entrenador” de este equipo perruno es el veterinario Pablo Díaz, quien trabaja junto a un grupo que acompaña el cuidado de los animales del centro.
La campaña ya tuvo buenos resultados: desde el refugio celebraron que algunos de los protagonistas encontraron hogar. Pilo y Laisa fueron adoptados y hoy disfrutan de una nueva vida junto a sus familias.
Perritos que siguen esperando su oportunidad
Mientras algunos ya fueron adoptados, otros perros continúan esperando una familia. Desde el centro remarcan que todavía hay muchos animales que buscan un hogar donde puedan recibir cuidado, cariño y una segunda oportunidad.
Con esta campaña, los perritos buscan “jugar su propio Mundial” en algún patio y, sobre todo, en el corazón de una familia.
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