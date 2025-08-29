Sistema de alerta por el índice de peligro de incendios en Jujuy (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Seguridad de la Provincia , a través de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil , informó que este viernes 29 de agosto de 2025 se encuentra vigente el Sistema de Alerta Temprana por incendios para buena parte de la provincia.

Los sectores con mayor peligro son El Carmen y San Antonio con alerta extrema, mientras que en la zona de los Valles y el Ramal, el peligro es amarillo, es decir muy alto . En la Puna el peligro es alto, aunque de menor tenor que en el resto de la provincia.

Sistema de alerta por el índice de peligro de incendios en Jujuy

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los índices de peligro de incendio muestran un nivel de amenaza que obliga a extremar los cuidados en toda la provincia. El pronóstico de las últimas horas alerta por vientos.

Recomendaciones de Defensa Civil

No hagas fuego debajo de los árboles.

Evitá arrojar colillas de cigarrillos o fósforos.

Llevate tus residuos. Latas y vidrios pueden actuar como lupa y provocar incendios.

Cómo informar un incendio

Los canales de contacto en caso de emergencia o informar un incendio forestal, es a la línea gratuita 103, al teléfono fijo 388-4223272 / 388-4231368, también se puede comunicar al WhatsApp: 388-4459916 o por facebook Defensa Civil Jujuy.

Las autoridades remarcaron que “la prevención es fundamental” y recordaron que los incendios forestales y rurales ponen en riesgo no solo al ambiente, sino también a comunidades enteras. Destacaron que se puede evitar con un llamado a tiempo.