jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 11:20
Carnaval.

Reprogramaron los corsos capitalinos por cuestiones climáticas: la nuevas fechas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy reprogramó los corsos capitalinos por posibles precipitaciones y definió nuevas fechas en febrero

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Reprograman los corsos capitalinos

Reprograman los corsos capitalinos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy reprogramó las fechas de los corsos capitalinos por condiciones climáticas adversas. La medida afecta al inicio previsto para fines de enero y define un nuevo cronograma durante febrero. Los eventos se realizarán en dos sectores de la ciudad, contarán con carácter competitivo y reunirán a comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares.

Cambio de fechas por probabilidad de lluvias

La decisión surge a partir de los informes meteorológicos que anticipan una alta probabilidad de precipitaciones durante el fin de semana en el que estaba previsto el inicio de los corsos. Ante este escenario, la organización resolvió modificar el calendario para garantizar el normal desarrollo de la propuesta.

En un primer momento, los corsos capitalinos estaban programados para el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. Sin embargo, el pronóstico de lluvias obligó a suspender esas fechas y establecer nuevas jornadas.

Nuevo cronograma confirmado

Según el nuevo esquema, el primer fin de semana de corsos se realizará el sábado 7 y domingo 8 de febrero en la avenida Forestal del barrio Alto Comedero. Este sector volverá a convertirse en uno de los puntos centrales del Carnaval en la capital jujeña.

El segundo fin de semana tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 de febrero sobre la avenida General Savio. De esta manera, los corsos se distribuirán en dos zonas estratégicas de la ciudad, con el objetivo de facilitar la participación del público y de las comparsas.

Corsos con modalidad competitiva

Como ocurre cada año, los corsos capitalinos tendrán carácter competitivo. Comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares participarán en un certamen que forma parte de la tradición carnavalera de San Salvador de Jujuy.

Desde la organización recordaron que todas las comparsas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento vigente. El cumplimiento de estas condiciones resulta obligatorio tanto para participar como para acceder a los premios previstos.

Categorías y premios

El certamen contará con cinco categorías. En cada una de ellas se premiará al primer, segundo y tercer puesto. Los premios se abonarán únicamente a las comparsas que cumplan de manera completa con los requisitos fijados por el reglamento.

La fiscalización y evaluación de las presentaciones se realizará conforme a los criterios establecidos por la organización, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones entre los participantes.

Confirmación oficial

La reprogramación de las fechas fue confirmada por Joaquín López, director de Cultura del municipio capitalino. Desde el área señalaron que la medida busca preservar la seguridad de los participantes y del público, además de asegurar el desarrollo pleno de las actividades previstas.

